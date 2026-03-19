Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pažljivo prati sve aktivnosti koje mogu imati uticaj na bezbjednost regiona, uključujući i informacije o nabavci naoružanja, saopšteno je iz ove institucije za Radio Slobodna Evropa povodom informacije da Srbija nabavlja supersonične kineske rakete.

“Svaka država, u skladu sa svojim zakonima i međunarodnim obavezama, ima suvereno pravo da razvija i unapređuje svoje odbrambene kapacitete,” navode iz ministarstva.

Dodaju da smatraju da pitanja naoružanja i vojne modernizacije, u regionu ali i šire “moraju biti vođena principima transparentnosti i pune usklađenosti sa ciljevima regionalne i međunarodne bezbjednosti.”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je ranije da je Srbija od Kine kupila supersonične balističke rakete CM-400. Srbija je tom kupovinom, nakon Pakistana, postala prva država kojoj je Kina isporučila rakete velike razorne moći.

Dok se u susjedstvu nalaze članice NATO-a, prema međunarodno dostupnim registrima naoružanja Srbija je jedina u Evropi koja posjeduje ove rakete.

Među njima je i Crna Gora, članica NATO-a od 2017. iz čijeg ministarstva vanjskih poslova navode da će kao članica Alijanse i pouzdan partner u međunarodnoj zajednici nastaviti da “kroz dijalog i saradnju sa saveznicima i partnerima doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana.”

“Crna Gora dosljedno zagovara dobrosusjedske odnose, očuvanje regionalne stabilnosti, uzdržanost u potezima i izjavama koje mogu dovesti do podizanja tenzija, kao i puno poštovanje međunarodnih obaveza i standarda, posebno kada je riječ o očuvanju mira i bezbjednosti u regionu”, istakli su.

Ranije je kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića poručio da Podgorica ostaje posvećena “dobrosusjedskim odnosima” i saradnji u regionu.

Na nabavku je reagovala i Evropska komisija, poručivši da “evropski put Srbije zahtijeva jasne strateške izbore”, uključujući izbjegavanje zavisnosti koje nijesu u skladu s evropskim integracijama.

U Hrvatskoj su se oglasili i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Plenković je saopštio da je o kupovini raketa obavijestio generalnog sekretara NATO‑a, dok je Milanović izjavio da ne razumije “zašto se Srbija snabdijeva ofanzivnim oružjem”, navodeći zabrinutost zbog mogućeg narušavanja regionalne bezbjednosti.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je ranije kupovinu raketa, navodeći da se Srbija “ne priprema za napad”, uz tvrdnju da susjedne zemlje rade na stvaranju vojnog saveza koji Beograd vidi kao prijetnju – tvrdnju koju Hrvatska, Albanija i Kosovo odbacuju.