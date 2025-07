Novak Đoković i Flavio Koboli igraće četvrtfinale Vimbldona, a zanimljivo je da italijanski teniser Srbina gledao kao idola od malih nogu.

Izvor: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće četvrtfinale Vimbldona pošto je nakon preokreta savladao Aleksa de Minora iz Australije. Protivnik će mu biti talentovani italijanski teniser Flavio Koboli, koji već godinama u svakom mogućem intervjuu priča kako mu je idol najbolji srpski sportista.

Praktično od prvog dana, čim je počeo da razgovara sa medijima, Koboli ističe da je Đoković imao presudnu ulogu u njegovoj karijeri. Počeo je da prati tenis kada se Novak pojavio na velikoj sceni, ispratio je najveću karijeru svih vremena i stigao da igra protiv svog idola, čije poteze i sada gleda svako veče pred spavanje.

Kada je prije malo manje od dvije godine Flavio Koboli igrao "Next Gen" turnir, na kojem nastupa osam najtalentovanijih igrača na planeti, cijelom svijetu je otkrio koliko voli Đokovića. Pitali su ga protiv koga bi volio da igra i on nije imao dilemu. "Novak Đoković jer je on moj idol. Tenis sam počeo da igram zbog tate koji je teniser, a cilj mi je da budem prvi na ATP listi. Omiljeni udarac mi je forhend", rekao je Koboli na predstavljanju u Džedi.

Jedini meč do sada Novak Đoković i Flavio Koboli odigrali su u jesen 2024. godine, kada je mladi italijanski teniser savladao Stena Vavrinku i izborio se da igra protiv svog idola. Odmah nakon tog meča pričao je kako ga je igra Novaka Đokovića inspirisala na početku teniske karijere.

"On je moj idol otkako sam počeo da igram tenis", rekao je Italijan u intervjuu poslije meča i dodao: "Gledao sam snimke njega i njegovih mečeva, a sada idem da spavam gledajući njegove najbolje udarce. Želim da se zabavim što je više moguće."

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Koboli je imao manje od šest godina kada je Novak Đoković osvojio prvu grend slem titulu, pobjedom nad Congom u Melburnu i mogao je da isprati sve najvažnije pobjede u karijeri srpskog tenisera.

Novak Đoković je ubjedljivo pobijedio Kobolija u Šangaju, a italijanski teniser vjerovatno je bio pod utiskom pa nije mogao da pruži jači otpor. Osvojio je tek tri gema i u četvrtfinalu Vimbldona sigurno će biti bolje pripremljen da se bori sa svojim idolom. Posebno kada se ima u vidu da je tokom prethodnih nekoliko nedjelja nanizao dobre rezultate. Osvojio je prvu ATP titulu u aprilu na turniru u Bukureštu, zatim i titulu iz 500 kategorije u Hamburgu tokom maja, a na Vimbldonu ove godine pravi najbolji rezultat u karijeri. I ne krije da mu je Đoković pomogao.

"Osećaj prije turnira nije bio baš dobar. Igrao sam u Istbornu i to zaista loše, ali čini mi se da sam imao dobar set, koji je poslužio kao trening. Dan prije meča sam trenirao sa Noletom i mislim da je to mnogo pomoglo za ovaj meč. I sami vidite šta se desilo", ispričao je Italijan nakon pobjede nad Džekom Pinington Džounsom i dodao: "Imali smo opušten trening, ali veoma emotivan i to mi mnogo znači jer je on moj najveći idol i igranje sa njim je uvijek drugačije, a kada me je menadžer pozvao i rekao mi da postoji mogućnost da igram sa njim, odmah sam rekao 'da' i igrali smo sat vremena i bilo je nevjerovatno."

Obojica tenisera u međuvremenu su preskočili još jednu prepreku. Novak Đoković je savladao Aleksa de Minora iz Australije, dok je Flavio Koboli bio bolji od iskusnog hrvatskog tenisera Marina Čilića, grend slem šampiona. Tako su srpski i italijanski teniser stigli do svog drugog okršaja, prvog na grend slem turnirima.