Srpski trener Aleksandar Stanojević karijeru nastavlja u Turskoj, gdje preuzima najslabiji tim u šampionatu.

Izvor: MN Press

Nekadašnji trener Partizana Aleksandar Stanojević ima novi posao! Nakon nešto više od godinu dana, pošto je Humsku napustio krajem septembra 2024. godine, Stanojević je potpisao novi ugovor i ponovo će raditi u Turskoj, gdje će sa klupe predvoditi Karagumruk.

Turski klub nije saopštio finansijske detalje ugovora, niti njegovu dužinu, ali je jasno da će Stanojević imati veoma izazovan zadatak u drugom dijelu prvenstva. Nakon 17 odigranih kola u tekućoj sezoni Karagumruk ima samo devet osvojenih bodova i ubjedljivo je poslednji na tabeli elitnog ranga, čak šest bodova daleko od mjesta koje donosi opstanak.

Stanojević će biti treći trener tima u ovoj sezoni, a imaće malo više od dvije nedelje da spremi ekipu za prvu utakmicu koju će voditi. U klubu se nadaju da bi protiv desetoplasirane Alanje mogli da osvoje bodove koji bi pokrenuli ekipu i približili je opstanku koji je primarni cilj ove sezone, iako su u timu pojedina zvučna imena kojima bi ispadanje iz elitnog ranga svakako bilo mrlja u karijeri.

Srpski stručnjak se vraća u Tursku, pošto je između poslednja dva mandata u Partizanu bio na klupi Konjaspora, a u inostranstvu je radio još i u Kini, Izraelu, Grčkoj i Saudijskoj Arabiji. Najveće uspjehe ipak je bilježio sa Partizanom, koji je vodio do domaćih trofeja i plasmana u Ligu šampiona.