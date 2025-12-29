“Oni koji su predložili ovaj zakon treba da obezbijede većinu”, naveo je Mandić.

Skupština Crne Gore raspravljala je danas o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, kojim se, između ostalog, predlaže brisanje riječi “nasilna” iz formulacije koja se odnosi na aneksiju Crne Gore 1918. godine. Prijedlog je izazivao oštre polemike u plenumu, dok opozicija i dio većine tvrde da bi izmjena umanjila značaj istorijske nepravde prema Crnoj Gori, a predlagači ističu da je riječ “nasilna” u ovom kontekstu pravni pleonazam. Prijedlog su podnijeli poslanici Pokreta Evropa sad Gordan Stojović i Miloš Pižurica.

Predsjednik Skupšine Andrija Mandić je kazao da je riječ “nasilna” neprihvatljiva opoziciji i dijelu većine.

Ističe da je njegov poslanički klub dao dobar prijedlog kako bi se ta većina obezbijedila.

“Vratite dvorac na Kruševcu potomku Mirka Petrovića Njegoša, sina kralja Nikole, koji je najviše vremena provodio u tom dvorcu. To je pošteno i istorijski pravedno”, istakao je Mandić.

Da bi se dvorac vratio Mandić predlagačima poručuje da moraju da povuku neki potez.

“Da odaberete ili ćete da dodate ovo nasilna pa da imate glasanje i taj zakon, ili da maknete i da prestanemo da iz zakona izbacimo istorijski kontekst. Ja ne vidim ako vraćamo neki dvorac zašto u zakonu mora da bude odredište o nekom kontekstu. Zakon je mogao biti u dva člana”, ocijenio je Mandić.

Ovaj je zakon, poručuje Mandić, veoma važan za usvajanje.

“Zakomplikovao se sa ovim članom jedan. Preuredite član jedan, dobijete cvećinu, vidjeli ste da je nemate na odboru”, kazao je Mandić.

U međuvremenu, poslanici Nove srpske demokratije Dejan Đurović i Jovan Vučurović predložili su izmjene i dopune Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš kojim se briše iz člana jedan odredba da je dinastija “detronizovana protivno Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine“.

Četvrta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2025. godini - 16. dan, 29.12.2025.

Nikolić PES-u: Ko vas je savjetovao da brišete riječ “nasilna”, nije vam dobro mislio politički

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić predlagačima zakona je uputio poruku.

“Taj ko vas je naučio, savjetovao vas ili od vas tražio da predložite zakon o dinastiji Petrović sa ovakvim amandmanima koji podrazumijevaju brisanje riječi nasilna, a ostavljanje aneksija, nije vam politički dobro mislio”, kazao je Nikolić.

Objasnio je i zašto nijesu saglasni sa tim da se riječ nasilna briše.

“Mi to ne možemo da prihvatimo jer postoji dužnost koja je mnogo veća od materijalne satisfkacije porodice Petrović koja danas živi u Crnoj Gori. Ta dužnost se mejri poštovanjem prema hiljadama ubijenih, prognanih i 5-6.000 zapaljenih ognjišta u Crnoj Gori tokom nasilne agresije i okupacije Crne Gore tokom 1918. godine. Kada bismo to prihvatili mi bismo pljunuli na žrtvu tih ljudi koji su poginuli da bi Crna Gora danas imala pravo da bude država”, istakao je Nikolić.

Dalje je istakao mišljenje zašto ostatak ne želi da prihvati da termina “nasilna” ostane u ovom zakonskom rješenju.

“Zato što je većina vaših političkih saveznika, neki i iz vašeg kluba, ideološki sljedbenici onih koji su izbrisali sa istorijske mape i dinastiju Petrović i državui Crnu Goru i crnogorsku naciju, a takođe i crnogorsku crkvu. I zato danas oni podnose amandman da treba da se briše termin aneksija. I to je njihov odgovor na ovu vašu inicijativu za koju ste očekivali da će da je podrži preko 70 poslanika”, istakao je Nikolić.

Valjalo bi, kaže, i da princ Nikola Petrović pokaže malo više poštovanja prema onome što su zvanični dokumenti koje je izdavala Vlada njegovog đeda.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da ovo zakonsko rješenje i nije tako loše, ali neće glasati za njega zbog jednog člana.

“Podržavam prava ženskim potomcima, a smatram da je dobra odredba zabrane prodaje imovine osim državi Crnoj Gori, da nam ne bi niknuo neki kazino ili restoran u dvorcu Kruševac. Ono što bih pitao kome idu zakupnine od jednog dijela dvorca Kruševac. Mislim da bi trebalo da idu državi, a ne vladajućoj dinastiji. Mi nećemo glasati za ovaj prijedlog zakona zbog člana 1. Top je jasno, da se 1918. godine desila nasilna aneksija Crne Gore”, naveo je Zirojević.

Eraković: Ovdje se radi o prekrajanju naše istorije; Čarapić: Nijesmo ovdje da krečimo istoriju, ispravljamo je ili dajemo alternativne verzije

Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković kazao je da ako su željeli da se ispravi istorijska nepravda prema Petrovićima, ne bi mijenjali druge članove ovog zakona, odnosno riječi koje nemaju nikakve veze sa Petrovićima.

“Zašto vam to ja kažem? Jer sam ja Eraković, a onaj ko zna crnogorsku istoriju zna koja je veza između Erakovića i Petrovića. Prema tome neću da vas čujem da vi branite Petroviće zato što ovo nije branjenje Petrovića nego pokušaj mijenjanja crnogorske istorije, ovdje se radi o prekrajanju naše istorije”, istakao je Eraković.

Poslanik Pokreta Evropa sad Miloš Pižurica na to kaže da ova norma nema nikakvu namjeru bilo kakvog istorijskog revizionizma.

Eraković je zatim replicirao.

“Zamislite da neko nekom sad dođe u kuću, zapali je i protjera sve stanovnike iz te kuće i da se to ponovi 6.000 puta. Hoćete da mi kažete da to nije nasilje i da to nije nasilno?!”, pitao je Eraković.

Poslanik Pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić navodi da je zakon prihvatljiv dinastiji Petrović.

“Mi nijesmo ovdje da krečimo istoriju, ispravljamo je ili dajemo alternativne verzije crnogorske istorije”, istakao je Čarapić.

Ovaj zakon, dodaje, vodi ka pomirenju.

“Ajmo da se oko toga okupimo“, poručuje Čarapić.

Čarapić: Želimo da ispravimo nepravdu prema dinastiji Petrović, što DPS nije uradio

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić je kazao da je suština zakona da se Petrovićima izađe u susret budući da ih je, kako ističe, DPS prevario.

“Obećao im je obeštećenje i zeleni dvorac na Cetinju i to nije učinio. Mi sad želimo da ispravimo nepravdu prema njima. Vi pričom o 1918. godini pokušavate to da sakrijete, jer ovaj zakon nije o reviziji 1918.”, naveo je Čarapić.

Poslanica DPS-a Nela Savković Vukčević ističe da poslanik PES-a Gordan Stojović dobro zna šta znači promjena ove jedne riječi- nasilna.

“Ne unosimo mi podjele nego ste ih ovim slučajem vi potencirali. Promjene su nastale te 1918. godine”, istakla je poslanica DPS-a.

Ističe da predlagači amandmana “stoje uz bjelaše i četnike”.

Knežević: Nećemo podržati izmjene Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš

Poslanik DNP-a Milan Knežević je kazao da ako sad već “poništavamo Podgoričku skupštinu, onda treba poništiti i Mojkovačku bitku, bitku na Bregalnici, Vučiji do, Grahovac, Fundinu, Crnojeviće, Balšiće, Nemanjiće…

“Da poništimo sve što nam se ne sviđa iz naše prošlosti.. I dok čitavi svijet slavi 1918. godinu i kraj rata šta mi radimo? Mi slavimo 1916, mi slavimo kapitulaciju. Činjenica je da smo mi tada kapitulirali, da je naš kralj Nikola pobjegao i ostavio nas na milost i nemilost austrougarskom okupatoru”, naveo je Knežević.

Tvrdi da Srbija nikad nije anektirala Crnu Goru.

“Plašim se da nam prijeti opasnost aneksije Hrvatske jer nam je već uzela Prevlaku, sada traži morski dio, da im vraćamo kuće po Boki. Smatram da naši preci nijesu uzalud ginuli za ideju Jugoslovenstva i objedinjavanja”, naveo je Knežević.

Ističe da se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović buni zbog dvorca na Kruševcu.

“Vjerujem da tamo neće otvoriti ovaj restoran KFC”, ironično je kazao Knežević.

Ističe da DNP neće podržati ovaj prijedlog zakona.

“Nasilna aneksija“ kao pleonazam da se briše iz propisa

U obrazloženju predloga poslanici PES-a su naveli da termin “nasilna aneksija” nosi duplo značenje jer je, prema njihovim riječima, sama aneksija po definiciji čin koji podrazumijeva prisilu ili nasilje, pa dodatno naglašavanje “nasilna” postaje suvišno.

Stojović i Pižurica u razlozima za donošenje izmjena i dopuna Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš navode da se predviđene izmjene zasnivaju “na potrebi usklađivanja pravnog okvira s aktuelnim društvenim i političkim okolnostima”, kao i na potrebi “efikasnijeg ostvarivanja prava i obaveza potomaka dinastije, te njihove potpune moralne rehabilitacije i obeštećenja”, u skladu s osnovnim odredbama originalnog propisa donesenog u julu 2011. godine.

“Ova promjena nema političku ili istorijsku namjeru. U pravnoj praksi nema izraza nasilna uz termin aneksija. Zbog toga je u pitanju pleonazam u zakonskom tekstu”, naveo je Pižurica.

Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, donijet je 2011. godine, i djelimično je realizovan. Zakon je rađen u saradnji sa fondacijom Petrović Njegoš.

Pižurica je podsjetio da je Filip Vujanović 2011. godine izjavio da formulacija o nasilnoj aneksiji podriva ono što je Crna Gora dobila referendumom 2006. godine, te da ne zna zašto se ta odredba našla u zakonu, “jer ne misli da to ima suštinski smisao”.

“Da li je tadašnji predsjednik Filip Vujanović koji je koristio istu formulaciju kao ja danas bio četničko-bjelaški predsjednik”, pita Pižurica.

Satifakcija mu je, kaže, da bude na stranu Vujanovića i princa Nikole Petrovića.

“Ako ijedan poslanik izjavi da su nacističke aneksije bile nenasilne ja ću momentralno podvući potpis sa ovog prijedloga”, istakao je Pižurica.

Njegov partijski kolega Gordan Stojović ističe da je ovaj zakon nastao u komunikaciji sa porodicom Petrović-Njegoš.

“Nijesu samo detronizacija i aneksija bile nasilne, već je i sve što je uslijedilo nakon toga, u najmanju ruku, bilo nasilno i nedemokratsko”, istakao je Stojović.

Kako je predviđeno, u zakonu neće pisati da nosilac naslednog prava neće biti “prvorođeno muško dijete”, već “prvorođeno dijete”.

Prijedlogom zakona je predviđeno i da se dvorac na Kruševcu sa pripadajućim zemljištem vrati u vlasništvo porodice Petrović Njegoš, a to se neće odnositi na bolnicu koja se nalazi na tom zemljištu.

Prijedlogom je predviđeno i da porodica Petrović Njegoš vrati plac od 5.000 na teritoriji Cetinja, gdje je bila predviđena gradnja rezidencije, koji je dobila shodno zakonu iz 2011.godine.