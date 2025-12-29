Pjevačica se šokirala cijenama, pa priznala da ne voli polovnu garderobu.

Izvor: Instagram/didijofficial

Pjevačica Didi Džej koja već neko vrijeme gradi karijeru u inostranstvu poznata je i po tome da često na mrežama pokazuje detalje luksuznog života.

Ne libi se da izdvoji pravo bogatstvo na aksesoare i toalete, no nedavno je doživjela pravi šok na snimanju jedne emisije kada je ušla u second had radnju i saznala da haljina može da se kupi za 200 dinara.

- Da li me zezaš, za 200 dinara pamučna haljina u second hand-u?! Bila sam u vintage radnji u Parizu, koje su jako dobre, tu postoje i Šanel torbe. U second hand radnjama nikad nisam bila, ne volim polovnu garderobu - rekla je Didi Janković.

Vidi opis Didi Džej u šoku jer u second hand radnji haljina košta 200 dinara: Dnevno troši hiljade €, a zbog jednog se stresla Dijana Didi Janković Dijana Didi Janković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/didijofficial Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/didijofficial Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Vodu pijem samo iz Versaće čaše!"

Pjevačica Dijana Janković, poznata po luksuznom stilu života, otkrila je svoju posebnu jutarnju naviku, ali ponovo iznenadila javnost.

Izvor: Instagram/didijofficial

Ona je priznala da svako jutro započinje zdravim napitkom, ali ono što je posebno privuklo pažnju jeste njena Versaće čaša.

Didi je objasnila da sok pije isključivo iz te čaše, koju je kupila u Americi, i da joj ona donosi sreću.

- Ja se trudim da se hranim zdravo, jutro započinjem sa čajem to volim da pijem, ili cijeđenu pomorandžu ili vodu, započela je i dodala:

- Imam posebnu čašu koja mi donosi sreću, to je inače Versaće čaša. Specijalna je jer sam je kupila u Americi - rekla je za Hajp.