Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kompanija “Bemax” pokrenula je spor pred Upravnim sudom zbog odluke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, da potvrdi njihovo isključenje iz tendera za adaptaciju stare zgrade vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

To je “Vijestima” potvrđeno iz “Bemax”-a, uz ocjenu da se ekonomska isplativost “ignorisala” i da se šalje poruka - da se u Crnoj Gori “ne bira kvalitet i najbolja cijena, već politička i formalna podobnost”.

Tender za adaptaciju zgrade Ministarstvo javnih radova raspisalo je krajem avgusta i trajao je do početka novembra, a posao je na kraju pripao zajedničkoj ponudi nikšićkih firmi “Ramel”, “LD gradnja”, “Stambeno” i danilovgradskog “Timinga”. Ugovor s njima, vrijedan 2.333.325 eura, potpisan je 2. decembra, a planirano je da izvođač radove izvede u roku od tri mjeseca i za njih garantuje najmanje dvije godine...

“Bemax” je na tenderu učestvovao sa podugovaračima - “Montinspekt”, “Bauriss” i “Termosistem”, ali ih je Ministarstvo isključilo zbog nepravilno ispunjene izjave, dok je njihova ponuda bila vrijedna 2.155.963 eura. Kompanija se na takvu odluku žalila, pa je o slučaju odlučivala Komisija koja ga je u krajnjem odbila.

Protiv rješenja Komisije se može pokrenuti spor u Upravnom sudu.

“Kompanija ‘Bemax’, kao što je najavljeno, podnijela je tužbu Upravnom sudu. Odgovor od suda očekujemo u razumnom i zakonom propisanom roku”, kazali su iz kompanije, kako javljaju Vijesti.

“Ramel” je kao najpovoljniji izvođač za projekat adaptacije izabran početkom novembra, ali je na takvu odluku Ministarstva postojala mogućnost žalbe u roku od deset dana, što je “Bemax” iskoristio sredinom tog mjeseca.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je tu žalbu odbila krajem novembra.

“Bemax” u žalbi navodi da se izboru Ministarstva protive zbog povrede zakona, nepotpuno utvrđenog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Tvrde da su neopravdano isključeni i da je razlog za to formalistički, te da je suprotan načelu ekonomičnosti i konkurentnosti.

Iz kompanije su istakli da se dodavanje riječi “projektovanje” uz “izvođenje radova” u izjavi - ne može smatrati odstupanjem od predmeta javne nabavke, jer to prizilazi iz zahtijeva. Zato smatraju da je Ministarstvo reagovalo previše formalistički.

“Smatraju da ‘Ramel’ nije na pravilan način popunio izjavu u dijelu ‘način podnošenja ponude’; iz razloga što je u naznačenom dijelu izjave u skladu sa uputstvom za popunjavanje ponude naveo za koji dio predmeta nabavke su zaduženi članovi zajedničke ponude. Ističe da ‘Ramel’ nije dostavio ugovor o zajedničkom nastupanju, da je nejasno na osnovu čega je ‘Ramel’ izvršio podjelu posla, da raspodjela posla između članova zajedničke ponude nije izvršena po stavkama. U konačnom predlažu Komisiji da usvoji žalbu i poništi pobijanu odluku, naloži Ministarstvu da u ponovnom postupku otkloni nepravilnosti...”, ističe se u obrazloženju Komisije.

Ministarstvo na ovu žalbu nije odgovaralo, dok su iz Komisije kazali da su utvrdili da je “Ramel” pravilno identifikovao ponuđače i da nije bilo kršenja Zakona o javnim nabavkama.

Komisija navodi da je “Bemax” izjavu nepravilno sačinio jer su dodijelili podugovaračima poslove elektrotehničkog i mašinskog projektovanja, iako se adaptacija radi na osnovu izrađenog projekta. Navode da izjava ne sadrži tačne podatke, što je osnov za isključenje iz tendera po osnovu člana 108 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

“Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena”, piše u tom članu Zakona.

Protiv ovakve odluke Komisije postojala je mogućnost pokretanja spora pred Upravnim sudom, što je “Bemax” tada najavio u saopštenju dostavljenom “Vijestima”.

DRŽAVNA KASA OSTALA BEZ 147.000 EURA?

Iz kompanije “Bemax” su kazali da su rješenje kojim je njihova žalba odbijena, primili sa zabrinutošću i pravnom osudom. Tvrde da se Komisija držala pretjeranog formalizma, potvrdila njihovo isključenje zbog tehničke forme u izjavi podugovarača, tj. gdje je umjesto “izvođenje radova” stajalo “projektovanje i građenje”.

“Odbijanje naše žalbe zbog ove proceduralne fraze, i to u trenutku kada smo ponudili najnižu cijenu, potvrđuje da je stvarni cilj postupka bio eliminacija ‘Bemax’-a, a ne izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuđača. Ova odluka ne samo da predstavlja pravni presedan u crnogorskom sistemu javnih nabavki, već nanosi i direktnu štetu državnom budžetu, ignorišući našu ponudu koja je bila 147.000 eura povoljnija od izabrane ponude konzorcijuma. Kompanija ‘Bemax’ ovim putem obavještava javnost da nećemo odustati od zaštite naših prava i da ćemo pokrenuti postupak pred Upravnim sudom. Čvrsto vjerujemo da će Upravni sud prepoznati i ispraviti nezakonitost i finansijsku štetnost odluka koje su donesene isključivo na štetu države i u interesu sumnjivih tenderskih igara”, kazali su iz kompanije.

Navode da je “šokantno” da Komisija nije razmatrala njihove ostale žalbene navode, jer nisu dokazali da ne postoji razlog za njihovo isključenje iz tendera. Tvrde da se ekonomska isplativost ignorisala i da se šalje poruka kompanijama - da se u Crnoj Gori “ne bira kvalitet i najbolja cijena, već politička i formalna podobnost”.

Iz kompanije “Bemax” su naglasili da će njihov pravni tim u pripremi tužbe koristiti detaljne smjernice i primjere iz prakse koji dokazuju da je ovaj stepen formalizma neprihvatljiv u razvijenim pravnim sistemima, te da je navodno direktno suprotan suštini Zakona o javnim nabavkama. Najavili su da će tokom postupka ukazati da je njihov slučaj identičan onima u kojima su sudovi poništavali odluke, kada je greška bila neznatna u odnosu na novčanu korist od ponuđača.

Izvršnoj vlasti je trebalo više od tri godine da napravi prve korake kako bi se zgrada stare vlade, koja je godinama prazna, poslije nekoliko zaključaka donijetih tokom 43. i 44. Vlade, renovirala i prilagodila za potrebe SDT-a i SPO-a. U junu 2023. godine, tadašnji ministar pravde Marko Kovač najavio je da je za Vladu “prioritet selidba SDT-a i SPO-a u zgradu stare vlade”, a skoriju selidbu su najavljivali i bivši premijer Dritan Abazović, a potom i bivši ministar pravde Andrej Milović, na samom početku mandata u 44. Vladi, prenose Vijesti.

Ministarstvo javnih radova je raspisalo i 458.590 eura vrijedan tender za opremanje budućih prostorija SDT-a i SPO-a, odnosno za uređivanje enterijera stare zgrade vlade, u kojima će te institucije ubuduće biti smještene. Tender je počeo sredinom decembra i trajaće do polovine januara, dok će dobavljač opreme za nju morati da garantuje najmanje dvije godine.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kupila je i donirala dio namješaja i IT opreme, koji se odavno nalaze u nekoj od 110 kancelarija stare zgrade vlade.

SDT i SPO, od čijih rezultata u najvećoj mjeri zavisi i napredak Crne Gore u EU pregovorima, trenutno rade u skučenim kancelarijama, gdje su specijalni tužioci, saradnici, administrativa, policijski službenici odavno zatrpani predmetima, registrima, arhivom...

Prvi zaključak Vlade da se SDT i SPO presele, donijet je 6. jula 2023. godine, a tada je sa predstavnicima projekta Podrška Evropske unije vladavini prava u Crnoj Gori - Eurol lll i Ambasade SAD u Crnoj Gori dogovorena donacija u vidu finansiranja izrade studije podobnosti stare zgrade, kao i nabavke kancelarijskog namještaja i IT opreme, pišu Vijesti.

Prema ranijem pisanju “Vijesti”, Vlada je kasnije zadužila Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da u saradnji sa Upravom za državnu imovinu preduzme dalje aktivnosti na izvođenju radova adaptacije stare zgrade, ali dok su papiri bili u njihovim rukama ništa se godinama nije učinilo.