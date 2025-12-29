Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju tri zakona, koje je Skupština donijela 27. decembra, na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja u 2025. godini.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Takođe, proglasio je i dvadeset tri zakona koje je parlament istog dana donio na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja.

Među proglašenim dokumentima je i Zakon o budžetu Crne Gore za 2026. godinu.

Proglašeni su: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama; Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda; Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti; Zakon o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice; Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji; Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Milatović je proglasio i: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju; Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi; Zakon o izmjeni Zakona o državnoj imovini; Zakon o Klasifikaciji djelatnosti; Zakon o kolektivnim tužbama za zaštitu interesa potrošača; Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima; Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda.

Proglašeni su i: Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe; Zakon o sprečavanju zagađenja mora sa brodova; Zakon o reprogramu poreskog potraživanja jedinice lokalne samouprave, fonda, javne ustanove i privrednog društva čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave; Zakon o sprovođenju regulative (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda; Zakon o budžetu Crne Gore za 2026. godinu i Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primjenu mjera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti odnose na poreske ugovore.

Ukazi o proglašenju tih zakona biće objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“.