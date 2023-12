Dolazi iz teniske porodice, obožava Danijelea De Rosija, a dok cijela Italija navija za Janika Sinera u mečevima sa Novakom on priznaje da mu je Đoković idol!

Izvor: Twitter/screenshot/NDjokofan/nextgenfinals

Cijela Italija je u prethodnim nedjeljama navijala za Janika Sinera u mečevima sa Novakom Đokovićem, a njihov najveći teniski biser je sada priznao da mu je srpski teniser idol! Na "Nekst gen" turniru u Džedi gdje igraju najbolji mladi teniseri na svijetu igrala su dva Italijana, a 21-godišnji Flavio Koboli je na predstavljanju priznao da se divi Novaku!

Pitali su ga sa kim bi volio da igra, koji to meč sanja, a on je kao iz topa rekao da hoće da igra sa najboljim na svijetu. "Novak Đoković jer je on moj idol. Tenis sam počeo da igram zbog tate koji je teniser, a cilj mi je da budem prvi na ATP listi. Omiljeni udarac mi je forhend", rekao je Koboli na predstavljanju.

On je ispao u grupnoj fazi pošto je prvo savladao Dominika Strikera, a onda izgubio od Artura Flisa i Luke Nardija, a otkrio je da najviše voli da jede picu i da mu je omiljeni muzičar Ultimo, italijanski pjevač koji se nedavno probio nastupom na Sanremu. Ovaj 21-godišnjak je trenutno 95. na svijetu, a otkrio je da voli i fudbal.

"Ja sam iz Rima i u tri riječi bih ga opisao - karbonara, specijalan i Koloseum. Van tenisa me inspiriše Danijele De Rosi, fudbaler Rome. On je moj veliki idol van teniskog terena", rekao je on.

U juniorskoj karijeri on je osvojio Rolan Garos, a što se tiče seniorske karijere do sada ima samo nastup na Rolan Garosu ove sezone. Pred kraj godine je ušao u Top 100, a i dalje ga trenira Stefano Koboli, njegov otac i bivši teniser.