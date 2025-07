Toni Nadal istakao je da je Novak Đoković i dalje favorit za osvajanje Vimbldona, čak dodaje i da Srbin ima veće šanse od Janika Sinera.

Novak Đoković na Vimbldonu želi 25. grend slem titulu i osmi trofej u Londonu, pred njim neće biti nimalo lak zadatak, jer bez obzira na dobru formu Srbina konkurencija je velika. Tu su, prije svega, Janik Siner i Karlos Alkaraz, koji su svoju dominantnu igru predstavili i na Rolan Garosu. Ipak, Toni Nadal ne bi lako otpisao Đokovića u ovoj misiji, pa je uz nekoliko lijepih riječi opisao zbog čega je Srbin i dalje favorit.

Alkaraz je branilac trofeja na Vimbldonu, dva puta zaredom pobijedio je Novaka na ovom turniru, ali od tada Srbin je uspio da osvoji olimpijsku medalju u Parizu, a onda i pobjedu Španca u četvrtfinalu Australijan opena. "Iskreno vjerujem da, pod normalnim uslovima, vrlo malo protivnika ima sposobnost da namuči Karlosa. Istina je da na travnatim terenima element iznenađenja više dolazi do izražaja, ali gledajući žrijeb sa kojim se suočava i uzimajući u obzir činjenicu da je podloga manje oštećena u prvih nekoliko dana i da je igra veoma brza, ne vidim nikoga ko bi mogao ozbiljno da ga izazove", započeo je Toni Nadal u svom tekstu na "El Pais".

"Alkaraz takođe ima, kao što je pokazao u protekle dvije godine, gotovo savršene uslove da sa lakoćom nastupa na londonskoj travi", dodao je Toni, ali je potom podsjetio da bi Španac za rivala mogao da ima Novaka Đokovića ili Janika Sinera.

Šta je Toni Nadal rekao o Novaku Đokoviću?

Novak nije sjajno startovao sezonu, ako izuzmemo polufinale Australijan opena, pa sve do 100. titule u Ženevi odigrao je svega jedno finale i to ono u Majamiju. Uglavnom je Novak mečeve završavao u prvom kolu turnira i to je bilo ono što zabrinjava. "Novak Đoković nosi zasluženu reputaciju neumornog borca što je vezano za njegov veliki uspjeh, što nikada ne treba zaboraviti. I njegovih 38 godina, umjesto da ukazuje na to da nema mnogo prilika da poveća svoj trofejni spektar, moglo bi da postane pravi podsticaj njegovom borbenom karakteru", poručio je Nadal.

Podsjetio je Toni i kako je Novak igrao na prethodna dva grend slema. "Srpski igrač je imao veoma neredovnu sezonu, sa svakako neshvatljivim porazima, ali ne smijemo zaboraviti da je na prethodnim grend slemovima ne samo ispunio očekivanja, već je i pobijedio Karlosa u prvom turniru godine, Australijan openu, a u Parizu je takođe dosta otežao stvari Sineru u polufinalu, nakon što je pobijedio trenutnog svjetskog broja tri, Aleksandra Zvereva."

Dodao je Nadal: "Iako je jasno da je Novak daleko od svoje najbolje forme ovih dana, mislim da ako uspije da prođe kroz runde, mogao bi biti drugi pretendent sa najvećim šansama za osvajanje titule".

Šta je Toni Nadal rekao i Janiku Sineru?

Aktuelni broj jedan je poslije tromjesečne pauze zbog dopinga uspio da se vrati kao da je kontinuirano trenirao i takmičio se. Nikakac pad u igri Janika Sinera nije primećen, čak je zabilježio dva finala, ali je pred dolazak u London ispao u drugom kolu Halea. "Što se tiče italijanskog igrača, ostaje da se vidi da li će njegov bolan poraz 8. juna u Parizu uticati na njegove predstojeće izazove. U svijetu sporta."

"Do tog sudbonosnog datuma, opšti osjećaj je bio da je veliki italijanski teniser gotovo nepobjediv; čak je moguće da je i sam počeo da ima taj osjećaj. Međutim, on zna da u ključnom trenutku nije uspio da smiri živce i nasuprot tome njegov protivnik je, u mnogo težoj situaciji, bio u stanju da odlučno i hrabro odgovori", prisetio se nevjerovatnog finala Rolan Garosa između Janika Sinera i Karlosa Alakraza.

"Malo je vjerovatno da se nedavno, gorko sjećanje neće vratiti Sineru u sjećanje, ali nikada ga ne možemo potpuno isključiti, kao što je slučaj sa velikim igračima, da će izvući tu najbolju verziju sebe", zaključio je Toni Nadal.

Kad igraju Đoković, Siner i Alkaraz?

Novak izlazi na teren u 14.30 protiv Aleksa de Minora, dok Janik Siner za rivala ima Grigora Dimitrova sa kojim će se sastati poslije 17.20, dok je Alkaraz jedini igrač iz ove trojke koji je zasad obezbijedio četvrtfinale. Španac je bio bolju od Andreja Rubljova 3:1 (6:7, 6:3, 3:4, 3:4), dok će njegov naredni rival biti Kameron Nori.