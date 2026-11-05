Francuski košarkaš Viktor Vembanjama odigrao je nestvarnu NBA partiju

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Nadimak "Vanzemaljac" postao je pravi opis za partije Viktora Vembanjame. Poslije nestvarnog meča u pobjedi San Antonija nad Dalasom 112:111 Francuz je ubacio 52 poena, a imao je i 24 skoka i osam blokada. Postao je prvi igrač u istoriji Sparsa koji je imao više od 50 poena i 20 skokova i pet blokada, ali tu nije kraj.

Vembanjama je oborio rekord koji je postavio 2024, kad je postigao 50 poena. Potom je postao peti igrač od 1982. koji je postigao najmanje 50 poena i 20 skokova, a o njegovoj briljantnosti govori i to da je do poluvremena imao već 29 poena, 15 skokova, pet blokada i dvije ukradene lopte.

"Nisam se osjećao dobro u posljednje vrijeme. Bolestan sam već neko vrijeme, u ovom meču sam se osjećao bolje, kao da su mi se vratile noge. Trebalo mi je ovo, da igram malo čvršće", rekao je popularni Vembi poslije meča.

Francuski košarkaš nije sjajno počeo sezonu, što je posljednja izjava i potvrdila, ali od 24. oktobra bilježi prosječno 32,5 poena, 12,2 skoka i 4,7 blokada po susretu, uz procenat od 53,2 posto, a igra i drugu najbolju odbranu u ligi, pošto njegovi protivnici šutiraju 37,8 posto kad ih čuva baš Vembanjama.

Vembanjama se pridružio eliti

Francuz se pridružio elitnom društvu koje čine Vilt Čemberlen i Bob Mekadu kao jedini igrači u istoriji NBA koji su ostvarili rezultat 50-20-5. Mekadu je to uspio 1974, dok je Čemberlen to uspio u sezoni 1973/74.

"Mogu još mnogo bolje", rekao je Viktor Vembanjama.

"U ovoj utakmici me šut nije služio, zbog čega sam morao da igram na način koji me mnogo iscrpljuje. Mogu tako da igram, dokazao sam to. Ali mogu da budem mnogo bolji kada me šut bude služio. Znam da je samo pitanje vremena."

Šta je rekao Šekil O'Nil?

Bivši NBA centar Šekil O'Nil nije ostao nem na sjajnu partiju Viktora Vembanjame. "Pitam se da li je pred utakmicu sebi rekao: 'Večeras moram da postignem 50 poena.' Igrao sam sa igračem koji je bio takav - sa Kobijem Brajantom, neka počiva u miru. Ali tako se odgovara poslije loše utakmice."

Šek je pohvalio i Vembanjaminu sposobnost da utiče na igru čak i kada ga šut za tri poena ne služi. "U prvom poluvremenu bio je fokusiran. Igrao je u skladu sa svojom visinom. Rano je postigao mnogo poena iz reketa. Nije ga baš služio šut za tri poena, ali to nije bilo važno. Radio je sve ostalo", rekao je O'Nil.