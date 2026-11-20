Viktor Vembanjama iznenadio je sve novim šutom 'shunk', umjesto zakucavanja. Saznajte zašto se odlučio na ovu promjenu u igri.

Izvor: Twitter/ESPN/zhedrickTV/Screenshot

Jedan od najboljih košarkaša današnjice Viktor Vembanjama odigrao je i prethodne noći u NBA ligi izvrsnu utakmicu i vodio je svoj San Antonio do pobjede nad LA Klipersima (124:112), a njegov potez u kontri izazvao je veliku pažnju pošto je - bar tako tumače u SAD - izmislio novi šut.

O čemu se radi? Visoki Vembanjama je skočio "iznad koša" i lako je mogao da zakuca loptu, međutim odlučio je da ipak ne dotakne obruč, nego da šutira i komentatori su to prozvali "shunk".

Zašto je Vembanjama ovo uradio?

“A SHUNK” Victor Wembanyama shot the ball from above the rim Unique https://t.co/H3rPFfP7bw — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 20, 2026



Viktor Vembanjama je visok 224 centimetra i može da zakuca i bez skoka, međutim odlučio se za novu vrstu šuta, vjerovatno i da bi sebi utakmice učinio malo zanimljivijima. Upitan da li to znači da je "penzionisao" zakucavanja i da ih više nećemo viđati, dao je objašnjenje da su problem i žuljevi.

"Neću da lažem, zapravo imam taj žulj već jako dugo i ubija me. Svaki put kada zakucam, užasno me boli, tako da, ako mogu da izbjegnem zakucavanje, gledaću da ga izbjegnem", rekao je Vembanjama.

"Već ne znam ni koliko dugo vučem taj žulj zbog zakucavanja. Ne znam ni kako je uopšte nastao, ali definitivno je posljedica čestog zakucavanja. Stvarno mnogo boli", nasmijao se Francuz koji je rekao da će se u budućnosti, kada ne bude imao više problem, vratiti zakucavanjima koje jedino kod "alej-upa" sad ne preskače.

Inače, Vembanjama je prethodne noći postigao 32 poena, imao je 11 skokova i tri asistencije, a oslabljeni Klipersi nisu bili ni blizu da ugroze klub iz Teksasa.

NBA rezultati 20. novembar: