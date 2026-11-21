Košarkaše Budućnost Volija očekuje duel sa Širokim, a pred utakmicu su svoja očekivanja iznijeli trener „plavo-bijelih“ Andrej Žakelj i košarkaš Flečer Megi.

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Žakelj je istakao da Široki u Podgoricu dolazi u dobrom raspoloženju, nakon ubjedljive pobjede nad Krkom u gostima, te upozorio da je riječ o iskusnoj i kvalitetnoj ekipi.

„Široki dolazi rasterećeno i u dobrom ritmu. U prošlom kolu ABA lige savladali su Krku u gostima ubjedljivom razlikom. Igraju dobru, timsku košarku. Imaju iskusne igrače, uz nekoliko stranaca koji prave razliku, tako da je riječ o ekipi koja zna šta želi na terenu“, kazao je Žakelj.

Trener Budućnosti naglasio je da od svojih igrača očekuje maksimalnu koncentraciju i ozbiljan pristup od prvog minuta.

„Želim da moji igrači budu maksimalno fokusirani na svoje zadatke. Favoriti smo i moramo to da opravdamo na terenu“, poručio je Žakelj.

Slična očekivanja ima i Flečer Megi, koji smatra da Podgoričane očekuje zahtjevan duel protiv iskusnog protivnika, ali ističe da je cilj njegove ekipe jasan.

„Očekuje nas teška utakmica. Znamo da imaju nekoliko veoma kvalitetnih igrača. Riječ je o iskusnoj ekipi koja igra pametno. Očekujemo zahtjevan meč, ali želimo da izađemo na teren sa mnogo energije i fokusa, pokušamo da nametnemo brz ritam i dođemo do pobjede“, kazao je Megi.

U Budućnosti su, dakle, svjesni kvaliteta narednog rivala, ali uz želju da pred svojim navijačima potvrde ulogu favorita i nastave pobjedničkim putem.