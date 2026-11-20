Košarkaše Budućnost Volija u nedjelju očekuje novi izazov u ABA ligi, pošto će od 17 časova u dvorani „Morača“ ugostiti ekipu Širokog.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričani žele da nakon pobjede nad Šljonskom u Eurokupu (94:88) nastave pobjednički niz i prije reprezentativne pauze upišu šesti trijumf u regionalnom takmičenju.

Ekipa Budućnosti u dobrom raspoloženju dočekuje naredni meč, nakon što je protiv poljskog predstavnika stigla do treće uzastopne pobjede u Eurokupu i učinka 5:3. Najefikasniji je bio Flečer Megi sa 17 poena, Aksel Butej dodao je 15, Džastin Smit 13, dok su Stefan Đorđević i Đorđije Jovanović postigli po 12, odnosno 10 poena. Posebno se istakao Đorđević, koji je u posljednjoj četvrtini ubacio 10 poena.

Ipak, Široki u Podgoricu dolazi sa ozbiljnim ambicijama. Povratnik u elitni rang regionalne košarke, prvi put nakon sezone 2013/14, već je pokazao da može da se nosi sa najjačim ekipama. Tim Marijana Bagarića trenutno ima četiri pobjede i tri poraza, a posebno je opasan na gostovanjima, gdje je ostvario tri od četiri dosadašnja trijumfa.

Široki je ove sezone savladao Borac u Čačku, Cedevita Olimpiju na domaćem parketu i FMP u Železniku, dok je u prethodnom kolu ubjedljivo slavio protiv Krke u Novom Mestu rezultatom 100:79. Najveća prijetnja dolazi iz spoljne linije, gdje se izdvajaju Šavon Luis, koji prosječno postiže 19,4 poena, i Tajler Persons sa 16,9 poena i 5,1 asistencijom po utakmici.

Značajan doprinos daju i Matej Bošnjak, Karlo Žganec i Džošua Ola-Džozef, zbog čega će Budućnost morati da odigra čvrstu i disciplinovanu odbranu na svim pozicijama. Poseban zadatak biće kontrola reketa, s obzirom na to da je Široki protiv Krke postigao čak 54 poena iz unutrašnje igre.

Istorija međusobnih duela ide u prilog Podgoričanima. Dvije ekipe odigrale su 20 utakmica u regionalnom takmičenju, a Budućnost je slavila 15 puta. Posebno impresivan podatak je da je svih deset dosadašnjih susreta u Podgorici pripalo domaćem timu. Posljednji put sastali su se 25. januara 2014. godine, kada je Budućnost u „Morači“ slavila rezultatom 85:68.

Ipak, Široki je ove sezone pokazao da može da iznenadi i na gostujućim parketima, pa domaćina očekuje zahtjevan duel u kojem će koncentracija i čvrstina od prvog minuta biti od velikog značaja.

Nedjeljni meč biće ujedno i posljednja obaveza Budućnosti prije reprezentativne pauze, a podrška sa tribina „Morače“ mogla bi da bude važan faktor u pokušaju da se osvoji nova pobjeda i nastavi uspješan niz.