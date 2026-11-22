Vozač Aprilije Italijan Marko Beceki pobjednik je sprint trke koja je vožena u okviru Velike nagrade Portugala u Moto GP šampionatu.

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Beceki je do pobjede na stazi Algarve stigao u vremenu 19:48.999 minuta.

Drugi je bio vozač Trekhausa Španac Raul Fernandez, dok je na trećoj poziciji završio njegov sunarodnik Aleks Markes iz ekipe Gresini.

Vozač Dukatija Španac Mark Markez, koji se nalazi na prvom mjestu u generalnom plasmanu, izletio je sa staze dva kruga prije kraja trke.

Glavna trka za Veliku nagradu Portugala biće vožena danas od 14 časova.

Markez je prvi u generalnom plasmanu vozača sa 431 bodom. Na drugom mjestu se nalazi vozač Aprilije Španac Horhe Martin sa 376 bodova, dok je Beceki treći sa 369.

(Tanjug/Kurir sport)