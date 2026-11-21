Fudbaleri Mančester sitija i Fulama odigrali su neriješeno 1:1 u utakmici 11. kola Premijer lige.

Izvor: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Gosti iz Londona prvi su zatresli mrežu u 16. minutu preko Rodriga Muniza, ali je Eliot Anderson u 57. minutu poravnao rezultat i sačuvao bod za Fulamovog rivala iz Mančestera.

Ovaj ishod označio je kraj serije od čak 20 vezanih neuspjeha Fulama u okršajima sa Sitijem u svim takmičenjima, koja je trajala još od 2012. godine.

Tim iz Mančestera sada je bez pobjede u Premijer ligi na četiri uzastopna meča, ali i dalje drži treće mjesto na tabeli sa 22 boda, dok se Fulam nalazi na 14. mjestu sa 11 bodova.