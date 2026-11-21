Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je detalje razgovora Donalda Trampa sa evropskim liderima o ratu u Ukrajini.

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Američki predsjednik Donald Tramp poručio je evropskim liderima da izdvajaju ogromna sredstva za rat u Ukrajini, te da bi taj novac mogli da preusmjere na sopstvene potrebe ukoliko bude postignut mirovni sporazum sa Rusijom, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je kazao da se Tramp u četvrtak telefonski uključio u sastanak evropskih saveznika Ukrajine, koji je održan u Berlinu u okviru Koalicije voljnih.

„Rekao je da Evropa troši mnogo novca i da bi, nakon završetka rata, mogla da ga troši na sebe. To nije zvučalo kao prijetnja“, rekao je Zelenski novinarima, prenosi Rojters.

Tramp je u petak, po povratku u Vašington, izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom njihovog razgovora jasno izrazio želju da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem.

Zelenski je, međutim, izrazio sumnju u Putinovu spremnost na postizanje kompromisa.

„Nešto sam skeptičniji od Amerikanaca kada je riječ o tome da li je Putin spreman na kompromise. To sam, inače, rekao i američkom timu“, naveo je ukrajinski predsjednik.