Karlos Alkaraz je rutinski savladao Bena Šeltona i plasirao se u finale Završnog mastersa u Torinu.

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Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Završnog ATP turnira u Torinu, pošto je danas u polufinalu pobijedio Amerikanca Bena Šeltona 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Meč je trajao dva sata. Alkaraz je treći teniser svijeta, dok se Šelton nalazi na četvrtom mjestu ATP liste. Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i američkog tenisera, a peti trijumf Alkaraza.

Španski teniser će sutra u finalu igrati protiv pobjednika duela između Rusa Danila Medvedeva i Aleksandra Zvereva iz Njemačke, koji je na programu večeras od 20.30 časova. Završni turnir u Torinu igra se za nagradni fond 15,75 miliona dolara.

Ne mijenja se ništa na vrhu

Aleksander Zverev će biti prvi na ATP listi na kraju sezone ma šta da se desi, ali imaće solidnu prednost u odnosu na rivale. Janik Siner koji je propustio završni turnir završiće kao drugi, a Karlos Alkaraz kao treći. Ipak, ako Španac osvoji ovaj turnir približiće se na manje od 500 bodova u odnosu na Sinera. Što se tiče Danila Medvedeva, ukoliko osvoji turnir i dalje će biti peti, ali imaće trofej i biće na oko 400 bodova iza Bena Šeltona.