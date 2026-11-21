Ruski teretni brod "Sparta II", koji prevozi opremu za rusku vojsku, zapalio se i otplutao u teritorijalne vode Finske nakon što su ga pogodila dva drona, zbog čega su NATO i susjedne zemlje podigle nivo bezbjednosti.

Izvor: X/@JayinKyiv/Screenshot

Ruski teretni brod „Sparta II“, koji se dovodi u vezu sa prevozom opreme za rusku vojsku, teško je oštećen jutros u napadu dronovima u međunarodnim vodama Finskog zaliva. Nakon napada na brodu je izbio požar, a potom je otplutao u teritorijalne vode Finske, članice NATO-a. Ovu informaciju potvrdile su Finske odbrambene snage, a prenosi Rojters.

Zbog incidenta, koji se dogodio zapadno od ruskog ostrva Goglanda, na oko 40 kilometara od finske obale, Finska je pojačala bezbjednosne mjere u tom području i obavijestila svoje saveznike. U međuvremenu, susjedna Švedska ponudila je pomoć.

Finski premijer: Rat se preliva u naše susjedstvo

Na ulazak oštećenog ruskog broda u finske teritorijalne vode reagovao je finski premijer Peteri Orpo na društvenoj mreži X, poručivši da Ukrajina ima pravo da se brani od agresije.

Sota läikkyy lähialueillemme. Suomen viranomaiset hoitavat tilannetta Suomenlahdella, jossa drooni-isku on osunut venäläiseen kauppa-alukseen. Ukrainalla on oikeus taistella hyökkääjää vastaan. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo)November 21, 2026

„Rat se preliva u naša susjedna područja. Finske vlasti rješavaju situaciju u Finskom zalivu, gdje je napad dronom pogodio ruski trgovački brod. Ukrajina ima pravo da se bori protiv agresora“, napisao je Orpo.

Finska granična straža saopštila je da je spremna da reaguje u slučaju potrebe za spasavanjem članova posade.

„Situacija ne predstavlja opasnost za ostali pomorski saobraćaj. Pripreme za moguće akcije spasavanja sprovode se u saradnji sa drugim institucijama u Finskoj i na međunarodnom nivou“, naveli su u saopštenju.

Javili se i Šveđani

Švedski premijer Ulf Kristerson takođe se oglasio na X-u i objavio da njegova zemlja prati razvoj događaja i da je ponudila pomoć susjednoj Finskoj, ne navodeći pojedinosti.

MyShipTracking AIS data, the Russian military-linked cargo ship SPARTA II departed St. Petersburg at 19:46 UTC on November 20, bound for Baltiysk in Russia’s Kaliningrad exclave.The vessel was travelling west through the Gulf of Finland when it was attacked on the morning of November 21. — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)November 21, 2026

Finsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska ponovo uvela privremena ograničenja vazdušnog i pomorskog saobraćaja u istočnom delu Finskog zaliva kako bi zaštitila civile i omogućila djelovanje snaga u slučaju potrebe za presretanjem dronova.

Na brodu odjeknule eksplozije, Rusi tvrde da je oboreno 80 dronova

Estonska policija i granična straža primile su dojavu o požaru na ruskom teretnom brodu „Sparta II“ u 9.35 časova po lokalnom vremenu. Prema prvim informacijama, na brodu su se čule eksplozije dok je plovio međunarodnom pomorskom rutom prema ruskoj eksklavi Kalinjingradu, oko 11 nautičkih milja sjeverno od estonskog ostrva Vajndlo.

Guverner ruske Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko potvrdio je da su brod pogodila dva drona u međunarodnim vodama, na oko tri nautičke milje od ruske pomorske granice.

Finland's Defence Forces say a drone strike hit the Russian cargo ship 'Sparta II' in the eastern Gulf of Finland earlier this morning, setting it on fire. The Estonian police said the ship was sailing from St. Petersburg to Kaliningrad. It was struck in international waters west of Suursaari and has since drifted into Finnish territorial waters, where the Border Guard is leading the rescue operation and preparing for possible environmental damage. Finland's military did not say who carried out the attack. Prime Minister Petteri Orpo wrote on X that the war is "spilling over into our immediate vicinity" and that Ukraine "has the right to fight back."Russian officials said two drones hit the ship, according to Leningrad Oblast Governor Alexander Drozdenko. The strike came as Ukrainian drones reportedly attacked the Leningrad region overnight. On November 11th, Ukraine's Security Service said it carried out a strike on a Russian warship, the corvette 'Naro-Fominsk', in the same gulf, according to Finnish broadcaster Yle. Ukraine has not commented on the Sparta II. — OSINTdefender (@sentdefender)November 21, 2026

„Posada se trenutno evakuiše. Posljedice incidenta još se utvrđuju“, objavio je Drozdenko, dodajući kasnije da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno ukupno 80 dronova, nakon čega je ukinuta uzbuna za vazdušnu opasnost, prenosi Index.

Guverner Kalinjingradske oblasti Aleksej Besprozvani poručio je da incident ne predstavlja prijetnju snabdijevanju te ruske eksklave, smještene između Poljske i Litvanije.

U međuvremenu, estonske vlasti upozorile su stanovnike sjeveroistočnog dijela zemlje na moguću opasnost od dronova, dok su borbeni avioni NATO-a podignuti kako bi nadzirali situaciju u blizini estonskog vazdušnog prostora.

To nije običan trgovački brod

„Sparta II“ nije običan trgovački brod. U vlasništvu je ruske kompanije „Oboronlogistika“, koja pruža logističke usluge Ministarstvu odbrane Rusije, uključujući transport vojne opreme, snabdijevanje ruskih snaga i dopremanje tereta na okupirani Krim.

Prema podacima ukrajinske vojne obavještajne službe, „Sparta II“ je u avgustu 2022. godine prevozila sisteme protivvazdušne odbrane S-300 iz Sirije prema ruskoj luci Novorosijsk, za potrebe rata protiv Ukrajine.

Zbog povezanosti sa kompanijom „Oboronlogistika“, Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije ovom brodu u maju 2022. godine, dok ga je Ukrajina uvrstila na spisak sankcionisanih plovila u maju ove godine.

Za sada nije zvanično potvrđeno ko je lansirao dronove koji su pogodili „Spartu II“, a ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Napad je uslijedio nakon noći tokom koje je Rusija prijavila veliki broj ukrajinskih dronova iznad Lenjingradske oblasti.