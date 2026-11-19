Nikola Jokić ponovo briljira, postigao 24 poena u pobjedi Denvera nad Bostonom 105:101, uz osam skokova i devet asistencija.

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Denver je "na mišiće" dobio Boston 105:101, a Nikola Jokić je imao još jednu zapaženu partiju, ali je ostao na korak od tripl-dabl učinka. Srpski košarkaš je za 39 minuta postigao 24 poena, što ga je stavljalo u najefikasnijeg igrača utakmice.

Jokić je bio nepogrešiv sa linije penala (6/6), vrlo precizan u šutu za dva poena pošto je pogodio 6 šuteva (6/10), dok je za tri poena čak sedam puta uputio loptu ka košu i od toga je bio precizan tri puta. Srpski košarkaš je imao i osam skokova - svi su bili u odbrani - a imao je i devet asistencija, izgubio je dvije lopte i upisao jednu blokadu.

U stopu ga je pratio Džamal Marej. Iako najboljeg poentera Denvera nije najsjajnije služio šut, i on je uspeo da ubaci 21 poen, a imao je i sedam skokova i četiri ukradene lopte. Dvocifreni u timu Denvera su bili Demar Derozen (18), Kristijan Braun (15) i Aron Gordon sa 13 poena i osam skokova.

Na drugoj strani, Boston je vodio Džejson Tejtum sa 24 poena i osam skokova, dok je Nemijas Keta postigao dabl-dabl učinak nakon što je ubacio 17 poena i imao 10 skokova. Pejton Pričard je meč završio sa 15 poena, dok je Derik Vajt ubacio 12, a Pol Džordž za 23 minuta - 10.

Kako je Denver pobijedio?

Denver uopšte nije izgledao sjajno do poluvremena, a razlika na velikom odmoru je bila 61:49. Prema tome, bila je neophodna karakteristična magija Nikole Jokića i baš ona je ponovo preokrenula meč u korist Denvera. Trojke Brauna i Jokića na startu treće četvrtine, potom precizni Kameron Džonson sa linije penala i potom serija od 12:0 potpuno su vratili Denver u igru i čak vođstvo od 69:67.

Nikola Jokić je i u nastavku bio vrlo važan za svoj tim, pogađao je i dalje, a činjenica da je ovo bila njegova najefikasnija četvrtina - ubacio je 12 poena - jasno govori koliki je uticaj njegova igra imala na pobjedu Denvera. Boston u posljednjoj dionici nije imao mnogo izbora osim da faulovima zaustavi domaći na koji se razmahao, pa je tim iz Kolorada od 25 poena ubačenih u ovoj dionici čak 15 postigao kroz slobodna bacanja, a najviše ih je imao Derozen.

Rezultati ostalih mečeva: