Rusija je zaprijetila da će strane vojnike u Ukrajini smatrati legitimnim metama, nakon što je Francuska priznala da šalje svoje osoblje. Lavrov tvrdi da je to direktno učešće u ratu, a ne podrška.

Izvor: Profimedia

Rusija je upozorila da će strane vojnike koji se nalaze u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim metama, nakon što je Francuska potvrdila da tamo povremeno šalje svoje vojnike radi obuke ukrajinskih snaga i održavanja vojne opreme, piše AP.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Francusku za direktno učešće u ratu.

„To više nije 'podrška Ukrajini', nego direktno učešće u ratu“, rekao je Lavrov juče na konferenciji za novinare u Manili na Filipinima.

Dodao je da Rusija zna i za prisustvo vojnog osoblja drugih država u Ukrajini, te da je tim zemljama već uputila upozorenja.

Moskva prijeti napadima na strane vojnike

Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će Rusija strane vojnike u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljevima, a da će o mogućem odgovoru odlučivati ruska vojska. Lavrov je prisustvo stranog vojnog osoblja uporedio i sa pomoći koju zapadne zemlje pružaju Ukrajini u određivanju ciljeva napada i dostavljanju satelitskih podataka.

Francuska odbacuje ruske optužbe i tvrdi da njeni vojnici u Ukrajini ne učestvuju u borbenim operacijama. Zamjenica francuskog ministra odbrane Alis Rufo izjavila je danas za francuski RMC da u Ukrajini povremeno boravi veoma mali broj francuskih vojnika i stručnjaka.

Među njima su i inženjeri za naoružanje koji pomažu u održavanju vojne opreme koju je Francuska isporučila Ukrajini, uključujući borbene avione „Miraž“ i haubice „Cezar“. Rufo je naglasila da se njihove aktivnosti odvijaju daleko od prve linije fronta i da francuski vojnici nemaju namjeru da učestvuju u borbama.

Francuska misija otkrivena pre nekoliko dana

Ranije je objavljeno da Francuska u Ukrajini sprovodi povjerljivu vojnu misiju pod nazivom „Volia“. Kako je prvi izvijestio francuski Radio Frans Internasional (Radio France Internationale), manji broj francuskih vojnika povremeno dolazi u Ukrajinu kako bi obučavao ukrajinske snage i pomagao u održavanju vojne opreme.

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro juče je potvrdio da se te aktivnosti sprovode u ograničenom obimu, naglasivši da Francuska nije strana u ratu protiv Rusije i da to ne namjerava da postane.

I Velika Britanija ima vojnike u Ukrajini

Velika Britanija takođe ima vojnike u Ukrajini, ali britanski zvaničnici nijesu otkrili koliko ih je, niti koje zadatke obavljaju. Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su tokom protekle godine u Ukrajini poginula dvojica britanskih vojnika. Obojica su stradala u nesrećama.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara 2022. godine, desetine zemalja obučile su više od 100.000 ukrajinskih vojnika. Obuka se uglavnom sprovodila van Ukrajine, između ostalog u Francuskoj, Velikoj Britaniji, SAD, Poljskoj i Njemačkoj.

Ukrajinski vojnici tamo su učili da koriste američke PVO sisteme „Patriot“, borbene avione F-16 i drugu vojnu opremu. Savezničke zemlje obučavale su i nove vojnike, oficire, medicinsko osoblje, kao i druge stručnjake potrebne za ratovanje.

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