Rusija je zaprijetila da će strane vojnike u Ukrajini smatrati legitimnim metama, nakon što je Francuska priznala da šalje svoje osoblje. Lavrov tvrdi da je to direktno učešće u ratu, a ne podrška.
Rusija je upozorila da će strane vojnike koji se nalaze u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim metama, nakon što je Francuska potvrdila da tamo povremeno šalje svoje vojnike radi obuke ukrajinskih snaga i održavanja vojne opreme, piše AP.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Francusku za direktno učešće u ratu.
„To više nije 'podrška Ukrajini', nego direktno učešće u ratu“, rekao je Lavrov juče na konferenciji za novinare u Manili na Filipinima.
Dodao je da Rusija zna i za prisustvo vojnog osoblja drugih država u Ukrajini, te da je tim zemljama već uputila upozorenja.
Moskva prijeti napadima na strane vojnike
Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će Rusija strane vojnike u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljevima, a da će o mogućem odgovoru odlučivati ruska vojska. Lavrov je prisustvo stranog vojnog osoblja uporedio i sa pomoći koju zapadne zemlje pružaju Ukrajini u određivanju ciljeva napada i dostavljanju satelitskih podataka.
Francuska odbacuje ruske optužbe i tvrdi da njeni vojnici u Ukrajini ne učestvuju u borbenim operacijama. Zamjenica francuskog ministra odbrane Alis Rufo izjavila je danas za francuski RMC da u Ukrajini povremeno boravi veoma mali broj francuskih vojnika i stručnjaka.
Među njima su i inženjeri za naoružanje koji pomažu u održavanju vojne opreme koju je Francuska isporučila Ukrajini, uključujući borbene avione „Miraž“ i haubice „Cezar“. Rufo je naglasila da se njihove aktivnosti odvijaju daleko od prve linije fronta i da francuski vojnici nemaju namjeru da učestvuju u borbama.
Francuska misija otkrivena pre nekoliko dana
Ranije je objavljeno da Francuska u Ukrajini sprovodi povjerljivu vojnu misiju pod nazivom „Volia“. Kako je prvi izvijestio francuski Radio Frans Internasional (Radio France Internationale), manji broj francuskih vojnika povremeno dolazi u Ukrajinu kako bi obučavao ukrajinske snage i pomagao u održavanju vojne opreme.
Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro juče je potvrdio da se te aktivnosti sprovode u ograničenom obimu, naglasivši da Francuska nije strana u ratu protiv Rusije i da to ne namjerava da postane.
I Velika Britanija ima vojnike u Ukrajini
Velika Britanija takođe ima vojnike u Ukrajini, ali britanski zvaničnici nijesu otkrili koliko ih je, niti koje zadatke obavljaju. Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su tokom protekle godine u Ukrajini poginula dvojica britanskih vojnika. Obojica su stradala u nesrećama.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara 2022. godine, desetine zemalja obučile su više od 100.000 ukrajinskih vojnika. Obuka se uglavnom sprovodila van Ukrajine, između ostalog u Francuskoj, Velikoj Britaniji, SAD, Poljskoj i Njemačkoj.
Ukrajinski vojnici tamo su učili da koriste američke PVO sisteme „Patriot“, borbene avione F-16 i drugu vojnu opremu. Savezničke zemlje obučavale su i nove vojnike, oficire, medicinsko osoblje, kao i druge stručnjake potrebne za ratovanje.
Crna Gora danas zatvara još dva poglavlja u pregovorima sa EU
Crna Gora danas će u Briselu privremeno zatvoriti pregovaračka poglavlja 16 – Porezi i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Time će ukupan broj privremeno zatvorenih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom dostići 25.
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević najavila je ovaj korak, ističući da se Crna Gora na taj način dodatno približava planu da pregovore o pristupanju EU okonča do kraja godine.
Prema njenim riječima, zatvaranje poglavlja 16 doprinijeće unapređenju poreskog sistema, stvaranju stabilnijih uslova za poslovanje i obezbjeđivanju ravnopravnije konkurencije na tržištu.
Poseban značaj ima i poglavlje 22, koje se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata. Njegovo zatvaranje predstavlja važan korak ka budućem korišćenju evropskih kohezionih fondova, iz kojih bi se mogli finansirati infrastrukturni i razvojni projekti.
To podrazumijeva ulaganja u putnu infrastrukturu, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, ali i projekte koji mogu doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Zbog toga je, kako je poručeno, važno da Crna Gora na vrijeme pripremi kvalitetne projekte kako bi spremno dočekala mogućnost korišćenja ovih sredstava nakon pristupanja Uniji.
Gorčević je naglasila da privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja ne znači i završetak obaveza, već da predstoji nastavak reformi i jačanje institucija koje će biti odgovorne za sprovođenje evropskih propisa i upravljanje sredstvima iz fondova EU.
Nakon današnje Međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije, u Briselu je za 16.30 časova zakazana konferencija za medije.
Obraćanje će održati premijer Crne Gore Milojko Spajić, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i irski ministar za evropske poslove Tomas Birn.
Čistoća potražuje više od 5,4 miliona eura od građana i privrede
Podgoričko preduzeće Čistoća potražuje ukupno 5.424.847 eura po osnovu pruženih komunalnih usluga. Najveći dio duga odnosi se na građane, od kojih se potražuje 3.392.625,81 eura, dok obaveze pravnih lica iznose 2.032.222,94 eura, prenosi Dan.
Iz ovog gradskog preduzeća, kojim rukovodi Denis Hot, navode da redovno pokreću postupke prinudne naplate preko javnih izvršitelja kako bi zaštitili svoja potraživanja i spriječili njihovo zastarijevanje.
Prema podacima od 11. novembra, u postupku naplate nalazi se 3.453 predmeta protiv pravnih lica, ukupne vrijednosti 1.294.499,56 eura. Istovremeno, pokrenuto je 18.953 postupka protiv građana, a vrijednost tih potraživanja iznosi 1.534.329,25 eura.
U Čistoći ističu da paralelno rade na proširenju i ažuriranju evidencije korisnika, kroz redovne terenske aktivnosti. Tokom prethodnog mjeseca evidentirano je 155 novih korisnika, a proces popisa i registracije biće nastavljen i u narednom periodu.
Kada je riječ o pojedinim prigradskim područjima, iz preduzeća navode da se računi stanovnicima Kuča redovno dostavljaju, dok je za Pipere i Bratonožiće planirano dodatno opremanje komunalnom infrastrukturom. Nakon stvaranja potrebnih uslova, korisnici iz ovih područja biće uključeni u sistem redovnog fakturisanja.
Euro model donosi nove troškove, ali otpuštanja nijesu najavljena
Iz Čistoće su se osvrnuli i na primjenu Euro modela, koja je planirana od januara 2027. godine, navodeći da će ovaj sistem biti važan faktor u budućem planiranju poslovnih rashoda.
Ipak, ističu da je u ovom trenutku prerano govoriti o eventualnom smanjenju broja zaposlenih ili povećanju cijena komunalnih usluga.
Kako su pojasnili, nakon utvrđivanja konačnih parametara biće urađena detaljna procjena dodatnih troškova, nakon čega će razmotriti načine za njihovo pokrivanje.
Među mogućim rješenjima navode racionalizaciju troškova, unapređenje operativne efikasnosti, a ukoliko to bude neophodno, i dodatnu finansijsku podršku osnivača.
Cilj je, kako poručuju, očuvanje stabilnog poslovanja, redovno izmirivanje obaveza prema zaposlenima i održavanje kvaliteta komunalnih usluga, uz odgovorno upravljanje finansijama preduzeća.
Putinov nuklearni kofer u centru pažnje pred susret sa Trampom i Sijem
Nuklearni kofer koji, prema navodima medija, sadrži kodove za aktiviranje ruskog nuklearnog arsenala privukao je pažnju javnosti u kineskom gradu Šenženu, gdje se održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC). Njegovo pojavljivanje zabilježeno je uoči najavljenog trilateralnog susreta predsjednika Rusije, SAD i Kine – Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga.
Na snimku koji su objavili ruski državni mediji vidi se vojni zvaničnik koji u pratnji Putina nosi prepoznatljivi nuklearni kofer, dio sistema ruskog nuklearnog komandovanja.
Analitičari CNN-a ocjenjuju da njegovo javno prikazivanje uoči sastanka lidera tri nuklearne sile predstavlja podsjećanje na ruske strateške vojne kapacitete.
Istovremeno, Moskva je i prethodnih dana skretala pažnju na svoje vojne aktivnosti u azijsko-pacifičkom regionu.
Japan je ranije ove sedmice prijavio povredu svog vazdušnog prostora od strane dva aviona za koja se sumnja da su ruska. Tajvan je, takođe, saopštio da su dva ruska vojna aviona ušla u njegovu zonu identifikacije protivvazdušne odbrane.
Dodatnu pažnju izazvali su satelitski snimci nastali nekoliko sati nakon incidenta u blizini Tajvana, na kojima su zabilježena dva ruska strateška bombardera Tu-95 na aerodromu Da Nang u Vijetnamu. Riječ je o letjelicama sposobnim za nošenje nuklearnog naoružanja.
Na istim snimcima uočena su i dva vojna transportna aviona Il-76, što je dodatno usmjerilo pažnju na prisustvo ruskih vojnih letjelica u regionu.
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Umeđuvremenu,TrampjezapočeobilateralnerazgovoreisakineskimpredsjednikomSiĐinpingom,uočinajavljenogtrilateralnogsastankanakojembitrebalodaučestvujeiPutin,prenosiSouthChinaMorningPost.
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