Iz ovog gradskog preduzeća, kojim rukovodi Denis Hot, navode da redovno pokreću postupke prinudne naplate preko javnih izvršitelja kako bi zaštitili svoja potraživanja i spriječili njihovo zastarijevanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričko preduzeće Čistoća potražuje ukupno 5.424.847 eura po osnovu pruženih komunalnih usluga. Najveći dio duga odnosi se na građane, od kojih se potražuje 3.392.625,81 eura, dok obaveze pravnih lica iznose 2.032.222,94 eura, prenosi Dan.

Iz ovog gradskog preduzeća, kojim rukovodi Denis Hot, navode da redovno pokreću postupke prinudne naplate preko javnih izvršitelja kako bi zaštitili svoja potraživanja i spriječili njihovo zastarijevanje.

Prema podacima od 11. novembra, u postupku naplate nalazi se 3.453 predmeta protiv pravnih lica, ukupne vrijednosti 1.294.499,56 eura. Istovremeno, pokrenuto je 18.953 postupka protiv građana, a vrijednost tih potraživanja iznosi 1.534.329,25 eura.

U Čistoći ističu da paralelno rade na proširenju i ažuriranju evidencije korisnika, kroz redovne terenske aktivnosti. Tokom prethodnog mjeseca evidentirano je 155 novih korisnika, a proces popisa i registracije biće nastavljen i u narednom periodu.

Kada je riječ o pojedinim prigradskim područjima, iz preduzeća navode da se računi stanovnicima Kuča redovno dostavljaju, dok je za Pipere i Bratonožiće planirano dodatno opremanje komunalnom infrastrukturom. Nakon stvaranja potrebnih uslova, korisnici iz ovih područja biće uključeni u sistem redovnog fakturisanja.

Iz Čistoće su se osvrnuli i na primjenu Euro modela, koja je planirana od januara 2027. godine, navodeći da će ovaj sistem biti važan faktor u budućem planiranju poslovnih rashoda.

Ipak, ističu da je u ovom trenutku prerano govoriti o eventualnom smanjenju broja zaposlenih ili povećanju cijena komunalnih usluga.

Kako su pojasnili, nakon utvrđivanja konačnih parametara biće urađena detaljna procjena dodatnih troškova, nakon čega će razmotriti načine za njihovo pokrivanje.

Među mogućim rješenjima navode racionalizaciju troškova, unapređenje operativne efikasnosti, a ukoliko to bude neophodno, i dodatnu finansijsku podršku osnivača.

Cilj je, kako poručuju, očuvanje stabilnog poslovanja, redovno izmirivanje obaveza prema zaposlenima i održavanje kvaliteta komunalnih usluga, uz odgovorno upravljanje finansijama preduzeća.