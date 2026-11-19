Vojin Ćetković slobodno vrijeme provodi van grada i gužve, na lux imanju koje je uredio po svojoj želji.

Izvor: YouTube/screenshot/Agape - Aleksandar Gajšek

Posljednjih nedjelja ne prestaje da se govori o bračnom paru Mićalović i Ćetković, a glasine da u njihovom odnosu nije sve kako treba sve su glasnije.

Posljednja informacija koja se pojavila u medijima jeste da je navodno do problema došlo jer Sloboda želi više da putuje, izlazi i provodi se, dok Vojin preferira mirniji život.

Čak su i njihove komšije sa Novog Beograda za Kurir otkrile da oni više ne žive na istoj adresi, te da Vojin sve više vremena provodi u njihovoj kući u Čortanovcima, gdje je pronašao mir.

Pogled na Dunav

Njihovo imanje odiše mirom i privatnošću, a osim porodične kuće, tu su i prostrano dvorište, bazen i prelijep pogled na Dunav. Upravo ovo mjesto za njih je predstavljalo priliku da se sklone od svakodnevnih obaveza i uživaju u prirodi, a sada je, prema riječima izvora, Vojin taj koji tamo provodi sve više vremena.

Pogledajte kako izgleda imanje:

Vikendica je uređena tako da pruža idealne uslove za odmor, a Sloboda je ranije na društvenim mrežama povremeno dijelila fotografije iz ovog kutka. Na njima se moglo vidjeti kako uživa pored bazena, ali i kako sa prijateljicama obilazi okolne vinograde. Posebno tokom toplijih mjeseci, ovo imanje postaje idealno mjesto za bijeg od vrućine.

Pogledajte kadrove koje je svojevremeno delila Sloboda:

Za razliku od mnogih koji vikendice koriste isključivo za odmor, Vojin je u uređenje svog imanja uložio i dosta ličnog truda. Glumac je, prema ranijim medijskim napisima, tokom izgradnje pojedine poslove obavljao sam, a pomoćni objekat pored kuće napravio je uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažovanja građevinskih firmi.

Posebno zadovoljstvo pruža mu i boravak u vinogradu, jer na imanju gaji vinovu lozu. Kada nije zauzet glumačkim obavezama, vrijeme voli da provodi u prirodi, a jedna od njegovih omiljenih aktivnosti je ribolov.

Izvor: Instagram/printscreen/vojincetkovic

U tim trenucima društvo mu je pravio i prijatelj Vuk Kostić, sa kojim deli ljubav prema ovakvom načinu odmora, ali i rođeni brat.

Vikendica se nalazi u ulici koja nosi ime Nebojše Glogovca

Ova nekretnina ima i posebnu emotivnu priču. Naime, Vojinova kuća nalazi se u jednoj od čortanovačkih ulica koje nose ime po njegovom pokojnom kumu i velikom prijatelju Nebojši Glogovcu.

(Kurir,rs/MONDO)