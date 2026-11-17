Srpski košarkaš Nikola Jokić tražio od saigrača da malo više poštuju dobijene minute i uloge koje imaju u Denveru.

Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Denver Nagetsi doživjeli su prethodne noći još jedan težak poraz, ovoga puta su od njih na domaćem terenu bili bolji Finiks Sansi koji su slavili 117:105. Bila je ovo ko zna koja po redu utakmica u kojoj su samo Jokić i Marej igrali za Denver, dali su po 28 poena, dok su ostali manje-više "statirali".

"Mislim da je u redu izgubiti utakmicu, ali kada te protivnik nadskoči, a pritom imaš toliko izgubljenih lopti i praviš toliko grešaka, to je već nešto drugo", rekao je Nikola Jokić poslije meča.

"Možeš da izgubiš ako stvaraš otvorene pozicije za šut, ali promašuješ, jednostavno ti nije veče ili šta god. Međutim, mislim da je posebno teško kada izgubiš zato što nisi završio posao u skoku ili si bio recimo nemaran prilikom dodavanja. Takve stvari te pomalo ubijaju. Ubijaju ti momentum", dodao je Jokić čija je ekipa imala 18 skokova manje od Finiksa.

Jokić poslao poruku saigračima

Upitan šta moraju da urade protiv Bostona i Hjustona, koji sada dolaze u goste Denveru, imao je Nikola Jokić šta da poruči i svojim saigračima.

"Mislim da jednostavno moramo da znamo ko smo i šta može da nas dovede do pobjede", rekao je Džoker: "Mi ne smijemo da budemo nezainteresovani niti nezadovoljni svojom ulogom. Možda je potrebno da tokom cijele utakmice uradiš samo jednu stvar, možda nešto sasvim drugo... Nije važno. Za mene je na kraju pobjeda najvažnija. Zato moraš da prihvatiš svoju ulogu i da u njoj budeš najbolji mogući saigrač i igrač."

Kako je odigrao Jokić?

Nikola Jokić protiv Finiksa Izvor: Youtube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je meč završio sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, dok je imao i jednu ukradenu loptu, jednu blokadu, ali i čak sedam izgubljenih. Šutirao je 12-21 iz igre, bacio "tačdaun" pas, a sa njim na parketu (38 minuta) Denver je imao prednost od pet poena razlike.

Uz njega, takođe je i Marej ubacio 28 poena, a zakucao je i loptu u koš nakon najljepšeg poteza na utakmici - opet Jokićevog preko čitavog terena. Ostali igrači Denvera bili su daleko ispod nivoa - Gordon je imao 11, Braun 10...