Nikola Jokić oduševio je navijače Denvera spektakularnim tačdaun pasom za Džamala Mareja, ali ekipa nije uspela da pobedi Finiks.

Izvor: youtube/ Bleacher Report/printscreen

Denver Nagetsi doživjeli su prethodne noći poraz na domaćem terenu od Finiks Sansa 117:105 i ponovo smo vidjeli na djelu kako u ekipi Dejvida Adelmana ništa ne funkcioniše bez Nikole Jokića i Džamala Mareja. Njih dvojica dala su polovinu poena Nagetsa (po 28), dok je ostatak ekipe "statirao" i nije imao naročito veliki doprinos.

Čak i kada pričamo o atraktivnosti, opet su u fokusu bili Jokić i Marej, pošto je njihova saradnja i potez večeri u NBA ligi, ako ne i čitavog toka dosadašnjeg dijela sezone. Pogledajte nevjerovatnu asistenciju Jokića za Mareja:

Nikola Jokić bacio tačdaun pas za Mareja preko celog terena. Izvor: YouTube/ Bleacher Report

Vidjeli smo ga već sredinom prve četvrtine kada je Jokić ponovo razmišljao mnogo brže od svih na terenu. Čim je Igodaro pogodio sa slobodnih bacanja, Jokić je dotrčao da izvede aut i iste sekunde je bacio preko cijelog terena za Mareja koji je znao da treba da trči u kontru. "Tačdaun" je bio savršen, Marej je zakucao u koš protivnika.

Zbog toga je cijela "Bol arena" ustala da aplaudira, ali to kao da nije bilo dovoljno da pokrene ostatak Denvera...

Kako su odigrali Jokić i Marej?

Nikola Jokić je meč završio sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, dok je imao i jednu ukradenu loptu, jednu blokadu, ali i čak sedam izgubljenih. Šutirao je 12-21 iz igre, a sa njim na parketu (38 minuta) Denver je imao prednost od pet poena razlike, dok je uz njega igrao samo Džamal Marej koji je takođe imao 28 poena.

Nikola Jokić protiv Finiksa Izvor: Youtube/Denver Nuggets

Ostatak tima nije bio ni blizu nivoa koji je potreban da bi se igrala ozbiljna košarka (Gordon 11 poena, Braun 10...), tako da ne pričamo samo o ofanzivnom doprinosu, nego i defanzivnom.

NBA rezultati 17. novembar: