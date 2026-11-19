Direktor Evrolige Ćus Bueno gledao je pobjedu PAOK-a nad Manresom, a mnogi se pitaju da li to znači i nešto više.

Izvor: Printscreen/Arena Sport/Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

PAOK je pobijedio u Manresi 88:80 posle dramatičnog meča, ali od pobjede tima Andree Trinkijerija mnogo je zanimljivije ko je bio u publici.

Kamere su pred početak meča u hali snimile Ćusa Buena, direktora Evrolige. Dugo se priča o tome da PAOK želi novu licencu Evrolige, a ovu posetu hali u Manresi mnogi su okarakterisali kao veliki korak ka tome da licencu dobije tim iz Soluna.

Kako je PAOK pobijedio

Brein Tajri se povrijedio tokom meča ali je ipak ubacio 25 poena uz 5 asistencija i 4 skoka, a Trevor Hadžins je imao 18 poena. Naz Mitru LOng je dodao 11, a nekadašnji igrači Partizana i Zvezde Nik Kalates i Donatas Motiejunas po 6. Kod Manrese Alen je dao 24 poena, a Pjer Oriola 14.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Aris je u Grčkoj savladao Le Man uz 23 poena Morgana, 17 Adama Mokoke, 13 Robinsona i 11 poena i 13 asistencija Nenada Dimitrijevića. Venecija je savladala Frankfurt 107:97 sa 27 poena Kajla Viltjera i 23 Votsona, dok je sa druge strane Minc imao 22, a Tompson 18. Tofaš je u gostima bio bolji od Kemnica 94:85, Burg je dobio Napoli 91:79, a Trento Neptunas 96:83.

Bosna je bila bolja od Lijetkabelisa na svom terenu 91:84, a Redži Peri je ponovo dominirao sa 22 poena. Sa druge starne Banđa si se pokazao kao sjajno pojačanje sa 22 poena.