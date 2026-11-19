Nuklearni kofer Vladimira Putina, za koji se navodi da sadrži kodove za aktiviranje ruskog nuklearnog arsenala, privukao je pažnju u Kini, gdje se ruski predsjednik sastaje sa Donaldom Trampom i Si Đinpingom.

Izvor: Not supplied / WillWest News /Sergey Bobylev / Sputnik/ Profimedia

Kofer za koji mediji navode da sadrži kodove za aktiviranje ruskog nuklearnog arsenala privukao je pažnju javnosti u kineskom gradu Šenženu, gdje se održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), uoči trilateralnog sastanka predsjednika Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga.

Snimak koji su emitovali ruski državni mediji prikazuje ruskog vojnog zvaničnika kako nosi nuklearni kofer u pratnji predsjednika Putina.

Prema ocjeni analitičara CNN-a, takav javni prikaz predstavlja podsjećanje na ruske nuklearne kapacitete uoči susreta lidera tri države koje raspolažu nuklearnim oružjem.

To nije jedini način na koji je Moskva posljednjih dana ukazivala na svoje vojne sposobnosti.

Japan je ranije ove sedmice prijavio da su dva aviona, za koja se sumnja da su ruska, povrijedila njegov vazdušni prostor, dok je Tajvan saopštio da su dva ruska vojna aviona ušla u njegovu zonu identifikacije protivvazdušne odbrane.

Nekoliko sati nakon incidenta u blizini Tajvana, satelitski snimci zabilježili su dva ruska strateška bombardera Tu-95, sposobna za nošenje nuklearnog oružja, na aerodromu Da Nang u Vijetnamu. Na snimcima su uočena i dva vojna transportna aviona Il-76.

WATCH: PUTIN BRINGS THE NUCLEAR BRIEFCASE WITH HIM TO THE SUMMIT IN CHINA https://t.co/VvoHmq3QXb — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman)November 18, 2026

Prema ocjeni CNN-a, prisustvo ruskih vojnih aviona u regionu predstavlja „neuobičajeno demonstriranje vojne moći“.

U analizi se ocjenjuje da Putin u razgovorima sa Si Đinpingom i Trampom nastupa iz ekonomski i diplomatski slabije pozicije, dok dugotrajni rat u Ukrajini, izostanak brzog vojnog uspjeha i pritisak na rusku ekonomiju predstavljaju izazove za Moskvu.

Ipak, prikaz nuklearnog kofera, vojni potezi u regionu i prisustvo strateških bombardera, prema ocjeni CNN-a, predstavljaju poruku da Rusija i dalje raspolaže značajnim nuklearnim potencijalom i ostaje jedna od vodećih nuklearnih sila svijeta.

Sprema se istorijski susret trojice lidera

Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastali su se danas na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šenženu, dok su uoči najavljenog trilateralnog susreta razgovore započeli i američki predsjednik i kineski lider Si Đinping. Susreti trojice državnika privukli su veliku pažnju međunarodne javnosti, posebno zbog očekivanja da bi mogli da razgovaraju o najvažnijim globalnim političkim i bezbjednosnim pitanjima.

Susret Trampa i Putina trajao je oko 40 minuta, a Bijela kuća ga je opisala kao neformalni razgovor, odnosno takozvani „pull-aside“, što predstavlja manje formalan format od zvaničnog bilateralnog sastanka, prenio je CNN.

Na početku susreta Tramp je srdačno pozdravio ruskog predsjednika i ponovo istakao dobre lične odnose koje imaju.

„Ko je to? On je moj prijatelj“, rekao je Tramp pokazujući na Putina prilikom susreta.

Vidi opis Putin donio nuklearni kofer u Kinu! Snimljena misteriozna pratnja ruskog predsjednika pred susret sa Trampom i Sijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergei BOBYLYOV / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Američki predsjednik je nakon rukovanja poručio da se raduje razgovoru i podsjetio da se sa ruskim liderom poznaje godinama.

„Godinama imamo odličan odnos, poznajemo se dugo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih stvari ili da barem može biti početak nečega“, izjavio je Tramp.

Putin se tokom susreta nije javno obraćao, a američki predsjednik došao je u pratnji državnog sekretara Marka Rubija i ministra finansija Skota Besenta.

Tramp razgovarao i sa Sijem, slijedi susret trojice lidera

U međuvremenu, Tramp je započeo bilateralne razgovore i sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, uoči najavljenog trilateralnog sastanka na kojem bi trebalo da učestvuje i Putin, prenosi South China Morning Post.

Očekuje se da će sastanak trojice lidera biti održan iza zatvorenih vrata u državnoj rezidenciji „Ćilin Šanžuang“. Peking je ovaj događaj opisao kao susret od istorijskog značaja, s obzirom na to da bi okupio predsjednike tri najveće svjetske nuklearne sile.

Prema najavama, u fokusu razgovora trebalo bi da budu međunarodna trgovina, investicije, bezbjednosna pitanja i aktuelni međunarodni sukobi, uključujući rat u Ukrajini i sukob u Iranu.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se Tramp i Si sastaju treći put ove godine, u trenutku kada Vašington i Peking pokušavaju da ograniče trgovinske tenzije koje opterećuju njihove odnose.

Tramp: Rusija i Kina nikada nisu smjele toliko da se zbliže

Uoči trilateralnog sastanka, Tramp je u intervjuu za Foks njuz govorio i o odnosima Moskve i Pekinga, ocjenjujući da bi zajednički razgovor sa Putinom i Sijem mogao da donese stratešku prednost Vašingtonu.

Američki predsjednik ukazao je na blisku saradnju Rusije i Kine i njihove razvijene međusobne odnose.

„Oni rade zajedno, imaju međusobne odnose“, rekao je Tramp, dodajući da takvo približavanje, prema njegovom mišljenju, nije smjelo da bude dozvoljeno.

On je ocijenio da su Rusija i Kina nekada bile prirodni protivnici, a za njihovo zbližavanje djelimično je okrivio energetsku politiku bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame.

„Obama ih je zbližio zbog energetike. Kini je energija veoma potrebna, a Rusija raspolaže energetskim resursima“, izjavio je Tramp.

Govoreći o odnosima sa dvojicom lidera, američki predsjednik istakao je da sa obojicom ima dobre lične odnose.

„Obojica vole Trampa“, rekao je.

Dolazak svjetskih lidera u Šenžen i najavljeni razgovori trojice predsjednika odvijaju se u trenutku pojačane globalne neizvjesnosti, a eventualni dogovori ili poruke iz Kine mogli bi da imaju značajan uticaj na međunarodne političke i ekonomske odnose.