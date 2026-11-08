Poznata meksička pevačica Kenia Os je uručila nagradu Nikoli Jokiću za igrača utakmice posle meča sa Indijanom.

Izvor: X/@KeniaOsInfo_

Nikola Jokić bio je blizu novog tripl-dabla (19, 13 sk, 8 as) u pobjedi Denvera protiv Indijane u Meksiku (114:102). Pošto je ujedno bio i najbolji igrač utakmice, dobio je priznanje za to u vidu posebne nagrade koju mu je dodijelila Kenia Os (27).

U pitanju je meksička pjevačica čije je puno ime Kenia Guadalupe Flores Osuna i, kao što je i logično, pjeva latino-pop i regeton. Uz to je učestvovala i u nekoliko emisija koje se bave muzikom i dobila je nekoliko nagrada za svoje pjesme.

Upravo je ona bila i prva poznata ličnost koja je imala priliku da dodeli ovo posebno priznanje posle neke od globalnih NBA utakmica. Tako je pozirala sa Nikolom po završetku meča i dala mu spomenuto priznanje.

Jokić je uživao u Meksiku

Kenia Os es la primera celebridad en el mundo en entregar el Michelob Ultra Superior Player Of the Game en un partido de NBA a nivel Global. https://t.co/qPZUfrjXMh — Kenia Os Info (@KeniaOsInfo_)November 8, 2026

Nikola je uživao u Meksiku, pohvalio je grad i navijače, a prijalo mu je i da igra u drugoj dvorani.

„Važno je, naravno, košarka je globalni sport. Dobro je da NBA timovi igraju širom svijeta. Kao igrač, mislim da je veoma lijepo vidjeti ljubav navijača, podršku, gdje god da idemo ljudi navijaju za nas. Važno je i veoma je lijep osjećaj. Meksikanci su veoma strastveni oko svega što rade“, rekao je Jokić.