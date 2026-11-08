Nikola Jokić bio je na pragu novog tripl-dabla, ali njegovi saigrači ga nisu ispratili u tome u pobjedi Denvera u Meksiku
Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede nad Indijanom rezultatom 114:102, u utakmici odigranoj u Meksiko Sitiju. Srpski centar bio je nadomak novog tripl-dabla, ali ga saigrači nijesu ispratili, pa je susret završio sa dabl-dabl učinkom od 19 poena, 13 skokova i osam asistencija.
Utakmica nije obilovala naročito efikasnom igrom, ni kada je riječ o Jokiću, ni o njegovim saigračima. Zanimljivo je da nijedan košarkaš pobjedničkog tima nije postigao više od 20 poena. Iza Jokića po učinku su bili Kameron Džonson sa 18 i Džamal Marej sa 16 poena.
Na drugoj strani najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 23 poena, dok je Ivica Zubac upisao dabl-dabl učinak od 10 poena i 12 skokova.
Publika u Meksiko Sitiju imala je priliku da uživa u atraktivnoj košarci, brojnim blokadama i atraktivnim asistencijama. Utakmicu je pratilo oko 20.000 navijača.
Denver će u narednom meču gostovati Hjustonu, gdje ga očekuje duel sa ekipom za koju nastupa Bogdan Bogdanović, dok će Indijana gostovati Dalasu.
Rezultati:
- Denver - Indijana 114:102
- Atlanta - Bruklin 124:121
- Klivlend - Njujork 97:109
- Oklahoma - Vašington 114:75
- Golden Stejt - Orlando 126:119 (produžetak)
- Finiks - Hjuston 102:99
- Portland - San Antonio 103:125