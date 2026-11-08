Nikola Jokić bio je na pragu novog tripl-dabla, ali njegovi saigrači ga nisu ispratili u tome u pobjedi Denvera u Meksiku

Izvor: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede nad Indijanom rezultatom 114:102, u utakmici odigranoj u Meksiko Sitiju. Srpski centar bio je nadomak novog tripl-dabla, ali ga saigrači nijesu ispratili, pa je susret završio sa dabl-dabl učinkom od 19 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Utakmica nije obilovala naročito efikasnom igrom, ni kada je riječ o Jokiću, ni o njegovim saigračima. Zanimljivo je da nijedan košarkaš pobjedničkog tima nije postigao više od 20 poena. Iza Jokića po učinku su bili Kameron Džonson sa 18 i Džamal Marej sa 16 poena.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 23 poena, dok je Ivica Zubac upisao dabl-dabl učinak od 10 poena i 12 skokova.

Publika u Meksiko Sitiju imala je priliku da uživa u atraktivnoj košarci, brojnim blokadama i atraktivnim asistencijama. Utakmicu je pratilo oko 20.000 navijača.

Denver će u narednom meču gostovati Hjustonu, gdje ga očekuje duel sa ekipom za koju nastupa Bogdan Bogdanović, dok će Indijana gostovati Dalasu.

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