Masovni ubica iz Krakova prije napada na prolaznike hicima iz vatrenog oružja ubio je sopstvene roditelje i mlađu sestru, talentovanu mladu umetnicu.

Izvor: Youtube/Lokalna TV/Printskrin X

Dok poljska javnost i dalje sabira posledice krvavog pira na Glavnom trgu u Krakovu u kom je stradalo šestoro prolaznika, istovremeno se razotkrivaju razmere tragedije u samom domu 24-godišnjeg napadača Mihala Oksinskog.

Pre nego što se zaputio u centar grada, on je u porodičnom stanu u Ostrovcu Svetokšiskom presudio ocu, majci i mlađoj sestri.

Ta urocza, młoda kobieta to Magdalena Oksińska.Jeszcze dwa lata temu z dumą opowiadała o swojej pierwszej wystawie obrazów. Miała pasję, marzenia i całe życie przed sobą.Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała. Według wstępnych informacji mogą to być Magdalena i jej rodzice. Jej brat miał następnie około godziny 15 otworzyć ogień na krakowskim rynku, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych.Każda zbrodnia ma twarze swoich ofiar. Nie zapominajmy o nich, skupiając całą uwagę na sprawcy. — Zbrodnia Ikara (@ikara_zbrodnia)November 7, 2026

Posebnu pažnju javnosti i brojne reakcije izazvala je sudbina njegove sestre Magdalene. Na društvenim mrežama dijele se fotografije ove talentovane mlade umjetnice, koja je gradila uspješnu slikarsku karijeru.

Ona je 2024. godine održala i svoju prvu zapaženu samostalnu izložbu pod nazivom „Acne Vulgaris“, kojom je ujedno otvoren novi kulturni prostor u gradu.

Lokalna zajednica je pamti po autentičnom talentu i umjetničkoj posvećenosti, a reči hvale o njenom radu ranije je dijelio i gradonačelnik Artur Lakomec, koji ju je lično poznavao.

Pretres stana otkrio skladište oružja

Policija je u međuvremenu i zvanično potvrdila da beživotna tijela iz stana u Ostrovcu Svetokšiskom pripadaju ocu (53), majci (52) i sestri (21) osumnjičenog.

Ta urocza, młoda kobieta to Magdalena Oksińska.Jeszcze dwa lata temu z dumą opowiadała o swojej pierwszej wystawie obrazów. Miała pasję, marzenia i całe życie przed sobą.Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała. Według wstępnych informacji mogą to być Magdalena i jej rodzice. Jej brat miał następnie około godziny 15 otworzyć ogień na krakowskim rynku, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych.Każda zbrodnia ma twarze swoich ofiar. Nie zapominajmy o nich, skupiając całą uwagę na sprawcy. — Zbrodnia Ikara (@ikara_zbrodnia)November 7, 2026

Prvi nalazi obdukcije ukazuju na to da su sve tri žrtve usmrćene hicima iz vatrenog oružja. Tokom detaljnog pretresa stana istražitelji su zaplijenili čak sedam pušaka i pištolja, a forenzičari trenutno utvrđuju tačno vrijeme likvidacije i rekonstruišu vezu između zločina u stanu i kasnijeg oružanog napada u Krakovu. Sam napadač je hospitalizovan i pod stalnim je nadzorom policije, pošto su ga policajci teško ranili u razmjeni vatre na trgu.

Ispovijest komšija

U zgradi na čijem su posljednjem spratu pronađena tijela, komšije ne mogu da povjeruju u ono što se dogodilo iza zatvorenih vrata.

„Bio sam izuzetno dobar sa njegovim roditeljima, dijelio nas je samo zid. Zajedno smo proslavljali Nove godine. To su bili divni, vedri ljudi, za razliku od njega“, ispričao je prvi komšija Zđislav Šostak za poljski „Fakt“.

The gunman in the Kraków Market Square attack has been identified as 24-year-old Michał Oksiński (also reported as Michał O.) from Ostrowiec Świętokrzyski. Police raided his home after the shooting and found three bodies inside — a man and two women, believed to be his parents and sister. He was wounded by officers during his arrest and is in hospital. Authorities say he acted alone and held radical far-right views. Six people were killed and around 15 injured in the public attack. — Vitamvivere (@Vitamvivere)November 8, 2026

Ubijeni Januš i Renata živjeli su sa sinom Mihalom, dok je njihova ćerka Magdalena uglavnom boravila u Krakovu. Prema svjedočenju komšija, ona je kobnog dana tek doputovala u posjetu roditeljima, ne sluteći kakva je tragedija čeka. Majku Renatu stanari pamte kao nasmijanu i ljubaznu kasirku iz obližnjeg marketa „Bjedronka“.

Ono što posebno zaprepašćuje stanare jeste činjenica da se iz stana nikada nijesu čuli svađa ni galama, čak ni u trenucima kada su se dogodila ubistva. Ipak, komšija Šostak navodi da je znao da otac i sin u stanu drže vatreno oružje.

„Znao sam za to naoružanje, ali to je bila njihova zajednička strast. Svake nedjelje ujutru odlazili su na strelište i nikada mi to nije djelovalo sumnjivo ili opasno.“

Prethodnog dana Mihal je viđen u zgradi i, prema riječima susjeda, bio je „tih i neprimjetan kao i uvijek“. Zgrada je satima bila pod opsadom policijskih specijalaca naoružanih dugim cijevima i sa fantomkama, a evakuisanim stanarima povratak u sopstvene stanove odobren je tek duboko iza ponoći.