Galatasaraj - Štutgart 2:0, Šahtjor - Sporting 0:1 - rezultati su prva dva meča u četvrtom kolu Lige šampiona.

Izvor: Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odigrana su prva dva susreta četvrtog kola Lige šampiona, a pobjedama su se radovali Galatasaraj i Sporting. Turski velikan je pred svojim navijačima savladao Štutgart rezultatom 2:0, dok je portugalski predstavnik na neutralnom terenu u Londonu bio bolji od Šahtjora sa 1:0.

Galatasaraj je do značajnog trijumfa protiv njemačkog predstavnika stigao zahvaljujući odlično odrađenom prvom poluvremenu. Oba pogotka za domaći sastav postigao je Batrakov, koji je tako obilježio susret i donio svojoj ekipi dva gola prednosti.

Štutgart je pokušavao da se vrati u utakmicu, a u finišu je uspio i da zatrese mrežu preko Deniza Undava. Ipak, radost gostiju kratko je trajala, pošto je pogodak poništen, pa je Galatasaraj sačuvao prednost i upisao pobjedu od 2:0.

Vidi opis Galatasaraj srušio Štutgart, Sporting slavio u Londonu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alex Ferrelly/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

U drugom susretu Sporting je odneo cijeli plijen iz Londona, gdje je na neutralnom terenu, u ulozi nominalnog gosta, savladao Šahtjor minimalnim rezultatom 1:0.

Portugalci su do trijumfa stigli u drugom poluvremenu, kada je Dumbija pronašao put do mreže i postigao jedini pogodak na utakmici. Šahtjor je pokušao da odgovori i izbjegne poraz, ali nije uspio da pronađe rješenje za odbranu Sportinga.

Tako su Galatasaraj i Sporting osvojili važne bodove u četvrtom kolu elitnog evropskog takmičenja, dok Štutgart i Šahtjor ostaju bez željenog rezultata u ovoj rundi.