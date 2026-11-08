Prema planu, radovi na izgradnji novog Univerzitetskog kliničkog centra trebalo bi da počnu u prvoj polovini naredne godine, dok je za kompletnu realizaciju projekta predviđeno 48 mjeseci.

Izvor: MONDO

Ministarstvo finansija nastaviće pregovore sa Sosijete ženeral bankom, uz saglasnost Vlade, o konačnim uslovima kreditiranja i ugovornoj dokumentaciji za finansiranje izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici. Vrijednost planiranog kreditnog aranžmana iznosi 313 miliona eura, piše Dan.

Ova odluka navedena je u informaciji o polaznim osnovama za pregovore o zaključivanju kreditnog aranžmana, u okviru međudržavnog sporazuma između Crne Gore i Francuske, koju je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Prema planu, radovi na izgradnji novog Univerzitetskog kliničkog centra trebalo bi da počnu u prvoj polovini naredne godine, dok je za kompletnu realizaciju projekta predviđeno 48 mjeseci.

„Projekat obuhvata više od 700 kreveta za odrasle i djecu, 19 operacionih sala, kao i odjeljenja urgentne medicine, čime će se znatno povećati kapacitet i kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori“, navodi se u informaciji koju je usvojila Vlada.

Priprema projekta započeta je izradom studije izvodljivosti, koja je završena u junu 2025. godine uz podršku francuskog Ministarstva finansija kroz program FASEP (Fond za studije i podršku privatnom sektoru).

Na osnovu rezultata studije, Crna Gora i Francuska zaključile su međudržavni sporazum (G-to-G), koji je stupio na snagu 31. decembra 2025. godine i predstavlja pravni osnov za realizaciju investicije.

Naredni korak uslijedio je 4. juna ove godine, kada je Ministarstvo javnih radova potpisalo ugovor o projektovanju i izgradnji sa kompanijom Bouygues Bâtiment International (BBI).

Ugovorom su predviđene dvije faze. Prva se odnosi na projektovanje, koje je trenutno u toku i finansira se iz državnog budžeta, dok druga obuhvata izgradnju i opremanje objekta, nakon završetka projektne dokumentacije i utvrđivanja budžeta.

Za realizaciju projekta planirano je kreditno zaduženje do 313 miliona eura.

„Za navedeni projekat predviđeno je kreditno zaduženje u iznosu do 313 miliona eura, a što, shodno Ugovoru o projektovanju i izgradnji, obuhvata: troškove izgradnje, nezavisnog inženjera, premije osiguranja kod Bpifrance, kao i rezervu za inflaciju i varijacije u iznosu koji će biti predmet dogovora. Dodatno, za fazu projektovanja predviđen je iznos od 8,9 miliona eura, koji će biti obezbijeđen iz nacionalnog budžeta“, navodi se u dokumentu.

Kako bi obezbijedilo najpovoljnije uslove finansiranja, Ministarstvo finansija sprovelo je istraživanje tržišta i poziv za dostavljanje ponuda uputilo na 14 bankarskih adresa, piše Dan.

Model finansiranja koncipiran je tako da omogući korišćenje podrške francuske državne agencije za osiguranje izvoznih kredita Bpifrance Assurance Export S.A.S. Ministarstvo je dobilo ukupno 12 ponuda, pri čemu su dvije banke nastupile sa zajedničkom ponudom.

„Nakon drugog kruga, kao najpovoljnija, izdvojila se ponuda Socijete ženeral banke, koja je još jednom, na zahtjev Ministarstva finansija, revidirala svoju ponudu“, ističe se u informaciji.

Nakon toga, banka je dostavila nacrt mandatnog pisma kojim se uređuju prava i obaveze države i finansijske institucije tokom pripreme i realizacije kreditnog aranžmana, kao i osnovni uslovi pružanja usluga u vezi sa njegovim ugovaranjem.

Jedna od obaveza koje proizlaze iz mandatnog pisma odnosi se na troškove pravnog savjetovanja banke, koje će snositi država.

„Mandatnim pismom predviđeno je da će država snositi troškove pravnog savjetovanja za potrebe Sosijete ženeral banke u vezi sa pripremom, pregovaranjem, zaključivanjem i dostavljanjem finansijske dokumentacije u okviru kreditnog aranžmana. Pravni savjetnik Sosijete ženerale banke biće pravna kuća Simmons&Simmons, čije pismo o angažovanju će potpisati Ministarstvo finansija, imajući u vidu da država snosi predmetne troškove. Pismom o angažovanju ove pravne kuće troškovi će iznositi 80.000 eura, a zavisno od toka pregovora, mogu iznositi maksimalno 100.000 eura, kako je definisano Mandatnim pismom“, predočeno je u informaciji.