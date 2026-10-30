U subotu od 19 časova u Moraču stiže čačanski Borac, u okviru šestog kola AdmiralBet ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija u subotu će u „Morači“ ugostiti Borac iz Čačka, u nastavku ABA lige, sa ciljem da se vrate pobjedničkom ritmu nakon nesrećnog poraza od Trenta u Italiji.

Čačani u Podgoricu stižu u odličnom raspoloženju, nakon što su vezali tri pobjede protiv Igokee, Cibone i FMP-a. Ekipa trenera Saše Ocokoljića značajno je promijenila sastav tokom ljeta, a među najzapaženijim pojačanjima su iskusni plejmejker Jovan Novak i američki košarkaš Kalil Spir.

Borac je na početku sezone pokazao veliku napadačku efikasnost, uz prosjek od 91,25 poena po utakmici. Posebno se ističe Spir, koji je protiv Cibone postigao 25, a protiv FMP-a 24 poena. Ipak, Čačani imaju određene slabosti u odbrani, što bi Budućnost mogla da iskoristi.

"Borac igra u veoma dobrom ritmu, imaju dovoljno vremena da se pripreme i treniraju za svaku utakmicu, što se vidi i na terenu. Sigurno je da je pred nama teška utakmica, ali moramo da pokažemo reakciju i popravimo dosta stvari, posebno u odbrani, dok u napadu treba da igramo svoju igru", kazao je trener Budućnosti, Andrej Žakelj.

Istorija međusobnih duela ide u prilog Podgoričanima, koji su slavili u devet od posljednjih deset utakmica protiv Borca. Jedini poraz na tom uzorku doživjeli su upravo u „Morači“, u aprilu 2023. godine, kada su gosti slavili 87:85.

Pred Budućnošću je zahtjevan izazov protiv ekipe koja je u dobrom ritmu, a podrška sa tribina mogla bi biti važan faktor u pokušaju da se osvoji novi ABA ligaški trijumf.

Aksel Butej izjvio je da borac igra dobru košarku i da je riječ o kvalitetnoj ekipi

" Mislim da je važno da od početka nametnemo svoj ritam i budemo fokusirani na svoju igru kako bismo došli do pobjede. Igraju veoma dobro kao tim, imaju kvalitet i dobru hemiju.

Kao što sam rekao, najvažnije je da budemo fokusirani na sebe i da se što bolje pripremimo za ovu utakmicu", zaključio je Butej.