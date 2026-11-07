Partizan poslije pobjede protiv Makabija igra protiv Studentskog centra u ABA ligi

Izvor: MN Press

Partizan će za manje od 48 sati poslije pobjede u Evroligi da igra meč u ABA ligi. U nedjelju od 13 časova dočekuje ekipu Studentskog centra u hali sportova "Ranko Žeravica". Crno-bijeli u taj meč ulaze sa skorom 5-0, dok gosti dolaze sa 0-5.

"Sigurno da nije lako, jer nas već sutra očekuje utakmica, a takođe moramo i da provjerimo situaciju sa određenim igračima. Ipak, ovo je još jedna važna utakmica za nas, a danas ćemo trenirati i pripremiti se za SC Derbi. Jasno je da moramo ozbiljno da pristupimo utakmici", poručio je Penjaroja.

Svoja očekivanja iznio je i Itan Tompson koji igra sve bolje u posljednje vrijeme.

"Ovo gledamo kao na još jednu priliku. Iako je mali razmak između utakmica, znamo kakav je naš raspored, tako da smo spremni na to. Moramo da se odmorimo i oporavimo i ponovo odradimo posao kako treba", završio je Tompson.