Pojava Nikole Jokića u Meksiku izazvala je potpunu ludnicu i među novinarima.

Izvor: X/@ESPNmx/Printscreen

Nikola Jokić je sa razlogom trostruki MVP u NBA ligi i jedan od najboljih igrača na svijetu. U sklopu globalnih utakmica najjače lige na svijetu meč Denvera i Indijane odigraće se u Meksiko Sitiju (večeras u 23 časa po našem vremenu). Uoči te utakmice novinari su "opkolili" srpskog centra, nastala je potpuna ludnica, svi su htjeli nešto da ga pitaju.

"Mislim da će da bude sjajno, Meksiko je poznat po strasti navijača i mislim da će to da pomogne. Nije pitanje za mene, ali zašto da ne? Meksiko je veliki grad, bilo bi dobro da dobije tim u NBA ligi", počeo je Jokić i dodao da je bio u Meksiku na odmoru prije pet godina i da se baš lijepo proveo.

EL EFECTO JOKIC EN MÉXICO https://t.co/BRAH6ccuUt — ESPN.com.mx (@ESPNmx)November 6, 2026

Drago mu je što se meč igra u drugoj državi, smatra da je to dobro i za igrače i za fanove.

"Lijepo je igrati u inostranstvu, igrali su se mečevi u Dubaiju, Londonu, lijepo je za navijače da dođu i da vide utakmice. Stvarno nešto nevjerovatno za publiku da vidi igrače, da mi igrači vidimo i druge navijače. Što se tiče razgledanja grada, nismo imali toliko vremena zbog raznih obaveza."

"Vembanjama i ja? Ne bih to rekao"

Jedan od novinara konstatovao je da su Viktor Vembanjama i on najtalentovaniji u NBA ligi. Nije se sa tim složio srpski centar.

"Ne znam da li je to istina jer u NBA ligi ima mnogo igrača koji su veoma talentovani", objasnio je Nikola.

Pitali su ga i da li se sprema za novi tripl-dabl. Ima trenutno 201 tripl-dabl u karijeri, rekorder je Rasel Vestbruk sa 209.

"Vidjećemo, ne znam. Možda. Nije to nešto na šta obraćam pažnju kada igram", zaključio je Nikola Jokić.