Eva Ras: "Od droge sam se oduzimala, nisam ni jela ni pila"

Eva Ras otkriva bolne trenutke iz prvog braka sa zavisnikom od droge i kako je to uticalo na njen život.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Eva Ras važi za jednu od najprepoznatljivijih glumica domaće kinematografije, a publika je pamti po ulogama u kultnim ostvarenjima kao što su „Skupljači perja“, „Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT“, „Ljubavni život Budimira Trajkovića“ i „Bure baruta“. Ipak, iza uspješne glumačke karijere krila se životna priča obilježena brojnim teškim trenucima.

Glumica se tri puta udavala, a posebno bolno poglavlje njene biografije vezano je za prvi brak, koji je, prema njenom svjedočenju, obilježio težak životni period.

U prvi brak stupila je još tokom studija, a kako je svojevremeno otkrila, njen tadašnji suprug bio je zavisnik od narkotika.

„Moj prvi muž, s kojim sam bila dok sam studirala Fakultet dramskih umjetnosti, drogirao se. Nisam znala za to dok smo se zabavljali, saznala sam tek kad smo se vjenčali. Tih šezdesetih godina narkomanima smo zvali samo one koji su se liječili od droge, a ne i one koji su je koristili. Zbog toga su mnogi mislili da drogiranje nije ništa strašno“, rekla je Eva Ras i otkrila kako je prvi put probala drogu:

„Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svjedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu.“

Eva je ispričala da nakon uzimanja narkotika nije bila svjesna svojih postupaka i da danima nije jela niti spavala.

„Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osjećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti piškila! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedjelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj djeci i unucima“, ispričala je glumica.