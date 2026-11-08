Nikola Jokić doživio je i jednu veoma zabavnu situaciju na konferenciji za medije kada je morao da traži pomoć sa prevodom.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić odigrao je veoma dobar meč i vodio Denver do pobjede protiv Indijane u Meksiku (19, 13sk, 8as). Srpski centar bio je blizu novog tripl-dabl učinka i na konferenciji za medije je upravo to bilo prvo pitanje za njega. Meksički novinari izgleda nisu upućeni bili u to kakav stav ima o statistici.

"Ne, nisam na to bio fokusiran. Srećan sam što smo dobili meč", rekao je Jokić.

Pitali su ga i da li razmišlja o rušenju rekorda Rasela Vestbruka koji ima 209. tripl-dabl učinaka, Srbin ima 201 za sad.

"Ne, ne. Samo se trudim da igram košarku na pravi način. Nadam se da možemo da pobjeđujemo što više, to mi je najvažnija. Ne razmišljam o statistici."

Posebno je pohvalio publiku u Meksiko Sitiju, na meču je bilo oko 20.000 navijača.

"Bila je veoma dobra publika, energija je bila tu. Nisam znao za koga navijaju, pomešano je bilo. Energija je bila tu i to je bilo najvažnije."

Nikola se zbunio i tražio pomoć

Jedan meksički novinar se javio, dobio priliku da postavi pitanje i to je učinio na španskom. Jokić je djelovao baš zbunjeno, odmah se okretao i tražio pomoć sa prevodom i ubrzo je to i dobio. Preveli su mu da ga je pitao šta će reći svojoj porodici o iskustvu u Meksiku.

"Veliki je grad, Meksikanci su veoma strastveni oko svega što rade, tako da ću reći te dvije stvari"

Sviđa mu se to što je meč odigran u Meksiku i smatra da je to dobar potez i za NBA i za ostatak svijeta.

"Važno je naravno, košarka je globalni sport. Dobro je da NBA timovi igraju širom sveta. Kao igrač mislim da je veoma lepo videti ljubav navijača, podršku, gde god da idemo ljudi navijaju za nas. Važno je i veoma je lep osećaj."

Da li navija za franšizu u Meksiku?

LA DUPLA QUE NO SABÍAMOS QUE NECESITÁBAMOS: Kenia Os + Jokic Kenia fue la encargada de entregarle a Nikola Jokic el premio al MVP del partido y ambos terminaron posando juntos con el trofeo @Fmercu9 https://t.co/vQNmaxefRW — AS México (@ASMexico)November 8, 2026

Pohvalio je Jokić i saigrača Spensera Džounsa koji se vratio na parket posle povrede (13, 6sk), pa su ga meksički novinari pitali i da li bi on kao igrač voleo da Meksiko dobije franšizu u NBA ligi i da se više mečeva igra u Meksiko sitiju.

"Nije to pitanje za mene. Ali, zašto da ne. Putovanje? Iskren da budem, put od moje kuće u Denveru, do Meksiko sitija trajao je oko osam sati i to je malo predugo. Neka dva sata otprilike od aerodroma i sve to, ali mislim da vredi. Celokupno iskustvo, nova kultura, definitivno vredi", zaključio je Jokić.