Oštećenje dalekovoda od 330 kilovolti prekinulo je snabdevanje strujom za interne potrebe najveće evropske nuklearke.

Izvor: YouTube/screenshot/60 Minutes

Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnog napajanja električnom energijom. Dalekovod Feroslavnaja-1 napona 330 kV, koji je obezbeđivao energiju za interne potrebe elektrane, isključen je usled oštećenja, navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom Telegram kanalu elektrane, prenela je danas agencija Taš.

Kako se dodaje, aktivirani su rezervni dizel-generatori koji obezbeđuju napajanje opreme neophodne za bezbedan rad postrojenja.

Iz ove nuklearke su naveli da se preduzimaju sve neophodne mere kako bi se održalo bezbedno stanje energetskih blokova, a nivo radijacije je u normalnim granicama.

Zaporoška nuklearna elektrana, koja se nalazi u Energodaru, najveća je nuklearna elektrana u Evropi, a bezbednosna situacija u njenoj okolini više puta je bila predmet upozorenja zbog rizika od eskalacije sukoba.

(Tanjug/Mondo)