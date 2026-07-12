Ker Krisa važio je za jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša, a sada mu prijeti 60 godina zatvora zbog prevare.

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Nekada jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša Ker Krisa (25) suočava se sa ozbiljnim optužbama za prevaru, zbog kojih mu prijeti i do 60 godina zatvora. Tereti se da je pronevjerio 2,2 miliona dolara, a u istragu je uključen i FBI.

Kako prenose američki mediji iz Kentakija, Krisu su uhapsili agenti FBI-ja zbog sumnje da je učestvovao u višemilionskoj prevari.

Krisa je rođen u Estoniji, gdje je i započeo karijeru, nakon čega je igrao za Bamberg i Žalgiris, a 2019. godine debitovao je u Evroligi protiv Asvela. Kasnije je nastupao za Prienai, prije nego što je karijeru nastavio na američkim koledžima Arizona, Zapadna Virdžinija, Kentaki i Sinsinati.

Prema informacijama koje su objavili američki mediji, Krisa je navodno koristio lažne identitete, slao obmanjujuće poruke i izmišljao priče kako bi od ljudi iznudio novac. Između ostalog, tvrdio je da mu je majka teško bolesna, da joj je hitno potrebno liječenje i da mu je porodica u životnoj opasnosti.