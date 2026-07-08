FBI i američki tužioci provjeravaju finansijske operacije AFA u SAD, dok se u fokusu nalaze poslovi vredni stotine miliona dolara.

Izvor: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia

Dok Argentina slavi nove uspjehe na Mundijalu, iz Sjedinjenih Američkih Država stiže vijest koja je zatresla tamošnji fudbal!

FBI i savezni tužioci SAD otvorili su provjeru finansijskih operacija Argentinskog fudbalskog saveza (AFA), a slučaj bi mogao da preraste u jednu od najvećih kontroverzi koje su pogodile reprezentaciju svetskih šampiona.

Američke vlasti pozvale su biznismena Giljerma Tofonija da pruži informacije o načinu na koji su vođeni međunarodni komercijalni poslovi AFA. Saslušanje je, prema navodima medija, održano u SAD i trajalo je više od dva sata, a istražitelji pokušavaju da rekonstruišu tokove novca povezane sa poslovima argentinskog saveza.

U fokusu istrage nalaze se transakcije vrijedne više od 300 miliona dolara, a američki organi provjeravaju da li su određene finansijske operacije preko banaka i kompanija registrovanih u SAD bile u skladu sa zakonom. Posebna pažnja usmjerena je na komercijalne ugovore i način na koji su sredstva prolazila kroz međunarodne poslovne strukture.

FBI AVANÇA EM INVESTIGAÇÃO CONTRA A AFA DURANTE A COPA DO MUNDO!



A Justiça dos Estados Unidos deu um novo passo na investigação envolvendo a Associação do Futebol Argentino (AFA).



Enquanto o presidente Claudio Tapia acompanha a seleção argentina na Copa do Mundo, agentes…pic.twitter.com/hp1KwaRq6I — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN)July 8, 2026

Tapija u centru pažnje

Predsjednik AFA Klaudio Tapija trenutno se nalazi u SAD uz reprezentaciju Argentine tokom Mundijala, a njegovo ime pojavljuje se u kontekstu istrage zbog funkcije koju obavlja na čelu saveza. Međutim, za sada nema potvrde da je protiv njega podignuta optužnica u ovom američkom predmetu.

Ovaj slučaj dodatno je privukao pažnju jer se nadovezuje na ranije kontroverze koje su pratile rukovodstvo argentinskog fudbala. Američki istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li postoji osnov za eventualni dalji postupak.

ATENÇÃO!



O FBI está investigando operações financeiras da Associação de Futebol da Argentina (AFA) nos Estados Unidos por suspeita de lavagem de dinheiro.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



— Terra | La Nacion

Reproduçãopic.twitter.com/XryxXU5qpv — Gols do Brasileirão ⚽️ (@golsdobrasil1)July 8, 2026

Milioni, sponzorski ugovori i tajne finansijske veze

Prema pisanju medija, u fokusu se nalaze međunarodni ugovori AFA i kompanije koje su bile uključene u njihovu realizaciju. Istražitelji proveravaju kretanje velikih suma novca i ulogu posrednika u tim poslovima.

Za sada se sve nalazi u fazi prikupljanja informacija, ali činjenica da su se uključili FBI i savezni tužioci SAD izazvala je veliku buru u Argentini.

Mundijal je za Argentinu trebalo da bude samo fudbalska priča, ali je sada van terena otvoreno novo veliko pitanje: šta se dešavalo sa milionima koji su prolazili kroz poslovni sistem tamošnjeg fudbala?