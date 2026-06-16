Na 2.000 kvadratnih metara podignut je potpuno umreženi lažni grad sa kućama, bolnicom i benzinskom pumpom, koji služi za simulaciju i proučavanje širenja najopasnijih malvera.

Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation

FBI je otvorio vrata svog strogo čuvanog objekta u Hantsvilu, u državi Alabama, gdje je izgrađen čitav lažni grad kako bi se u realnom vremenu proučavalo kako se odvijaju i šire razorni sajber napadi na kritičnu infrastrukturu.

Ovaj poligon, zvanično nazvan Cyber Range, prostire se na oko 2.000 kvadratnih metara i sadrži sve elemente jednog malog mjesta: benzinsku pumpu, bolnicu, prodavnicu i nekoliko potpuno namještenih kuća.

Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation

Iako na prvi pogled podsjeća na običnu scenografiju za policijske vježbe, u stvarnosti je unutar objekta apsolutno sve umreženo i povezano kako bi se sistemi ponašali identično kao u stvarnoj zajednici.

"Ovo nije zbirka izolovanih test okruženja. Umesto toga, cio grad funkcioniše kao jedan jedinstveni, integrisani ekosistem", navode istraživači, ističući da je to ključno za razumijevanje digitalnih pretnji.

Ovakav dizajn vjerno oslikava kako sajber incidenti izgledaju u stvarnom svijetu, jer se napadi rijetko zadržavaju na samo jednom sistemu. Oni se kreću kroz mreže i koriste slabe tačke na neočekivanim mjestima. Na primjer, hakovani pametni uređaj u nečijoj kući može postati ulazna tačka za neuporedivo veći i opasniji upad u državni sistem.

Vidi opis Zašto je FBI sagradio lažni grad u Alabami? Vrata strogo čuvanog kompleksa konačno otvorena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube / FBI - Federal Bureau of Investigation Br. slika: 6 6 / 6 AD

Unutar ovog kompleksa, agenti i istraživači pokreću simulacije koje uključuju hakovanje multimedijalnih sistema u automobilima, IT infrastrukture u bolnicama i korporativnih bezbjednosnih mreža. Glavni cilj je da se uživo posmatra šta se dešava nakon što napadači probiju prvu barijeru i kako se virus širi sa jednog povezanog sistema na drugi.

Cio sistem podržava kompaktni data centar sa više od 200 servera. Ove mašine služe za pokretanje simulacija, skladištenje opasnih malvera i praćenje evolucije napada, što stručnjacima omogućava da precizno izmere koliko se brzo prijetnja kreće i koje propuste koristi na svom putu.