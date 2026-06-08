Bugarka Ruža Ignatova, poznata kao "Kripto kraljica", već godinama se nalazi među najtraženijim osobama na svijetu. Tereti se da je učestvovala u prevari teškoj više od četiri milijarde dolara, a uprkos međunarodnoj potrazi i dalje uspješno izmiče policiji.

Izvor: OneCoin Youtube printscreen

Bugarka Ruža Ignatova, poznatija kao "Kripto kraljica" i osumnjičena za jednu od najvećih finansijskih prevara u istoriji, već gotovo devet godina uspješno izmiče organima gonjenja. FBI za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja nudi nagradu od pet miliona dolara, u međuvremenu su američke vlasti pokrenule novi proces za obeštećenje žrtava prevare.

Ko je žena koja je nestala sa milijardama?

Ruža Ignatova važi za jednu od najtraženijih žena na svijetu. Američke vlasti terete je da je zajedno sa saradnicima organizovala globalnu prevaru OneCoin, kroz koju je od investitora širom sveta navodno izvučeno više od četiri milijarde dolara.

Projekat je javnosti predstavljan kao revolucionarna kriptovaluta koja će promijeniti finansijsko tržište, ali su istražitelji kasnije zaključili da je riječ o ogromnoj prevari zasnovanoj na mreži novih ulagača.

Nestanak koji i danas zbunjuje policiju

Prema podacima FBI, Ignatova je poslednji put viđena 25. oktobra 2017. godine kada je avionom otputovala iz Sofije u Atinu.

Od tog trenutka njen trag se gubi.

Vlasti vjeruju da je možda promijenila identitet, podvrgla se plastičnim operacijama ili koristi pomoć saradnika kako bi izbjegla hapšenje. Postoje i informacije da se kreće uz naoružano obezbjeđenje.

Američki Stejt department zbog toga nudi nagradu do pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja ili osude.

FBI je i dalje traži

Protiv Ignatove je u Sjedinjenim Američkim Državama podignuto više optužnica koje je terete za elektronske prevare, pranje novca i prevare sa hartijama od vrijednosti.

Dok su pojedini njeni saradnici osuđeni pred američkim sudovima, "Kripto kraljica" ostala je nedostižna za FBI.

Nova odluka američkih vlasti

U međuvremenu, američko Ministarstvo pravde pokrenulo je proces obeštećenja za osobe koje su ulagale u OneCoin između 2014. i 2019. godine.

Za isplatu je trenutno dostupno više od 40 miliona dolara iz ranije zaplijenjene imovine, a zahtevi mogu da se podnose putem zvaničnog portala.

Vlasti naglašavaju da je procedura potpuno besplatna i upozoravaju građane da ne nasijedaju na posrednike koji nude pomoć uz novčanu naknadu.

Ono što se, međutim, ni posle gotovo decenije nije promijenilo jeste pitanje koje i dalje intrigira istražitelje širom svijeta - gdje se danas nalazi Ruža Ignatova, žena koja je nestala neposredno prije nego što je protiv nje pokrenuta velika međunarodna istraga?

(MONDO)