FBI i američke službe sprečile su navodni napad na UFC događaj u Vašingtonu, koji je, prema istrazi, uključivao dronove sa eksplozivom i mogući napad na Bijelu kuću.

Izvor: Youtube Printscreen/ earthTV

FBI i partneri iz organa reda osudili su navodnu zavjeru usmjerenu na UFC Fridom 250 događaj u Vašingtonu, D. C., saopštili su zvaničnici za Foks Njuz Digital.

Pet osoba je bilo u pritvoru, a istražitelji su identifikovali 23 osobe kao dio moguće mreže zaverenika. Navodni plan je uključivao upotrebu dronova sa eksplozivom za napad na zgrade u blizini događaja, izazivanje masovne evakuacije i usmjeravanje mase ka unaprijed postavljenom snajperskom timu. Zatim je, prema navodima, planiran i "drugi talas" napada na kapiju Bijele kuće.

FBI je prvi put saznao za prijetnju 10. juna i radio sa partnerima na prikupljanju dokaza za hapšenje u Sinsinatiju, gdje je jedan osumnjičeni uhapšen. Tajna služba SAD je saopštila da je "blisko sarađivala" sa FBI-jem tokom istrage. Direktor Tajne službe Šon Kuran rekao je da su agenti i tehnički timovi radili neprekidno kako bi identifikovali odgovorne.

U istrazi su, prema navodima, otkriveni Signal razgovori u kojima je više ljudi razgovaralo o napadu. Analiza ajfona jednog osumnjičenog pokazala je najmanje 23 korisnika Signala koji su razgovarali o pripremnim aktivnostima. Neki su navodno planirali put u Frederiksburg u Virdžiniji 12. ili 13. juna radi pripreme napada.

Jedan osumnjičeni je navodno rekao istražiteljima da je cilj bio napad na "kapitalističke elite", milijardere ili političare povezane sa donacijama Američko-izraelskom komitetu za javne poslove (AIPAC), javlja Foks njuz.

Istraga se širila kroz najmanje 12 FBI kancelarija. Direktor FBI Kaš Patel pohvalio je brzu reakciju FBI-ja, Ministarstva pravde i partnera, navodeći da su napadi "zaustavljeni u poslednjem trenutku".

Događaj UFC Fridom 250 bio je visoko obezbijeđen skup u okviru proslave rođendanskog vikenda predsjednika Donalda Trampa u Vašingtonu, sa oko 4.300 prisutnih, uključujući i pripadnike vojske.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens je izjavio da je riječ o "veoma mračnim stvarima", dodajući da politička retorika mora da se smiri i da svi imaju odgovornost da doprinesu smanjenju političkog nasilja.