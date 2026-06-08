Dobro obaviješteni insajder Mark Stajn navodi da je crnogorski centar voljan da sasluša ponude i ode iz Masačusetsa.

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Saradnja Nikole Vučevića i Bostona bi mogla da se završi nakon samo nekoliko mjeseci.

Dobro obaviješteni insajder Mark Stajn navodi da je crnogorski centar voljan da sasluša ponude i ode iz Masačusetsa.

“Bivši Ol-star centar Nikola Vučević, izvjesno će promijeniti tim ovog ljeta nakon što je prelom domalog prsta desne ruke u martu poremetio njegov kratak boravak u Bostonu. Iako će u oktobru napuniti 36 godina, pretpostavlja se da će privući interesovanje određenih timova, s obzirom da generalno uvijek postoji potražnja za visokim igračima koji mogu da šire igru i šutiraju”, naveo je Stajn.

Vučević je usred sezone trejdovan iz Čikaga, ali je na njegovu epizodu u Seltiksima bitno uticala povreda zbog koje nije mogao da se nametne kod trenera Džoa Mazule.