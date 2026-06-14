Hiljade građana izašle su na ulice nakon što su Niksi osvojili prvi NBA prsten još od 1973. godine i prekinuli višedecenijsko čekanje na šampionski trofej.

Izvor: Instagram/espn

Grad Njujork pretvorio se u veliku pozornicu za slavlje nakon što su košarkaši New York Knicks osvojili NBA titulu, prvu nakon čak 53 godine čekanja.

Niksi su u petoj utakmici finalne serije savladali San Antonio Spurs rezultatom 94:90 i sa ukupnih 4:1 stigli do istorijskog trofeja, prvog još od 1973. godine.

Odmah nakon završetka utakmice hiljade navijača okupile su se na ulicama Menhetna i drugih djelova grada. Pjevalo se, skandiralo i slavilo do kasno u noć, dok su društvene mreže preplavili snimci euforije i nezapamćene atmosfere.

@mothershipsg The New York Knicks ended their 53-year NBA title drought with a 94-90 victory over the San Antonio Spurs in Game 5 on Jun. 13. The Knicks won four of the five games in the best-of-seven series, making this its first NBA championship since 1973. The city was flooded with fans in celebratory mayhem, with reports of fans jumping on and smashing police cruisers, yellow cabs, and city buses. #mothershipabroad ♬ original sound - Mothership

Na pojedinim lokacijama navijači su se penjali na vozila i gradski mobilijar kako bi iz što bolje perspektive pratili slavlje, dok su mnogi isticali da je riječ o jednom od najvećih sportskih trenutaka koje je grad doživio u posljednjih nekoliko decenija.

Za generacije pristalica Niksa ovo je ostvarenje sna. Klub je više od pola vijeka čekao povratak na vrh NBA lige, a dugo iščekivana titula izazvala je pravu eksploziju emocija među navijačima koji su godinama vjerovali da će njihov trenutak konačno doći.

Snimci iz Njujorka pokazuju da je cijeli grad disao kao jedno, slaveći uspjeh koji će ostati upisan među najznačajnije trenutke u istoriji franšize.