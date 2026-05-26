Cio Njujork je na nogama dok Niksi čekaju rivala u finalu NBA posle "metle" u finalu Istoka protiv Klivlend Kavalirsa.

Njujork Niksi su počistili Klivlend i ušli u finale NBA lige. Tim iz "Medison Skver Gardena" rutinski je timskom igrom dobio Klivlend i u četvrtom meču 130:93 i sa 4:0 prošao dalje.

Sada se čeka drugi rival, mada ga tim iz Njujorka neće dobiti ubrzo. Finalna serija Zapada između Oklahome i San Antonija je mnogo neizvjesnija i sada je 2:2.

Njujork Niksi titulu čekaju od davne 1973. godine, a ni finale nisu igrali skoro. Poslednji put su se borili za trofej 1999. godine, tako da je ovo zaista istorijski uspjeh.

Kako su Niksi pobijedili?

Iako je Donovan Mičel imao fantastičan meč sa 31 poenom i 4 skoka niko ga nije pratio. Evan Mobli je imao 15 poena, 7 skokova i 4 asistencije, Džejms Harden je dao 12 poena, a Tomas Brajant 10.

Sa druge strane bilo je mnogo raspoloženih za igru. Karl Entoni Tauns je dao 19 poena uz 14 skokova, OG Anunobi je dodao 17 uz 7 skokova i 4 asistencije, Lendri Šemet je dao 16, Džejlen Branson 16 poena koliko je imao i Mikal Bridžis, a Majls Mekbrajd je dao 11.

