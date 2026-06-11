Njujork je izveo nevjerovatan preokret od 29 poena protiv San Antonija, postavivši novi rekord u NBA finalima.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Košarkaši Njujorka napravili su najveći preokret u istoriji NBA finala i na pobjedu su daleko od šampionske titule koju čekaju još od 1973. godine. Igrali su zaista nevjerovatno prethodne noći u završnici i uspjeli su San Antoniju da "izbiju" još jedan brejk iz džepa i to na najnevjerovatniji način.

Na kraju, Anunobi je "iz odbojke" ubacio poene poslije promašaja Džejlena Bransona na samo 1,2 sekunde do kraja, za pobjedu od 107:106 u "Medison Skver Gardenu" koji ovakvo čudo još nije vidio. Pogledajte taj koš za pobjedu:

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORYpic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA)June 11, 2026



Inače, Sparsi su na poluvremenu vodili 27 razlike, rasla je ta razlika i do najvećih 29, međutim Branson i Anunobi su u nastavku meča pokazali da su zaista vrhunski tandem. Izveli su tako najveći preokret u istoriji NBA finala, a jedini veći u plej-ofu napravili su L.A. Klipersi protiv Golden Stejta 2019. godine, kada su gubili 31 razlike.

U redovima Niksa prednjačio je Džejlen Branson sa 36 poena, pet skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, dok je Anunobi imao 33 poena. Praktično su igrala samo njih dvojica, dok je Karl-Entoni Tauns jedini još bio dvocifren sa 13 poena i deset skokova, uz velike bitke sa Viktorom Vembanjamom, koji ga je u jednom trenutku ponovo opet udario, tako da je na jedan "nesportski" daleko od suspenzije.

Kad smo kod Vembanjame, imao je 24 poena (9/25 iz igre) i još 13 skokova, a pratio ga je Dilan Harper sa 21, odnosno Vasel i Foks sa po 18. Naredni meč igra se u San Antoniju u noći između subote i nedjelje.

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(MONDO)