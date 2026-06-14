Njujork Niksi su u finalnoj seriji NBA lige pobijedili San Antonio sa 4-1 i to tako što su napravili još jedan brejk u Teksasu posle preokreta.

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Njujork Niksi su šampioni NBA lige! Posle 53 godine čekanja su osvojili najjaču košarkašku ligu na svijetu. U finalnoj seriji su srušili San Antonio sa 4-1 u seriji i to tako što su opet slavili posle preokreta - 94:90.

Potpuni šok za Viktora Vembanjamu i Sparse koji su ponovo ispustili veliku prednost, imali su "+15" u više navrata, dvocifreno vođstvo na startu poslednjeg kvartala, ali su žilavi Niksi uspeli da se vrate. U prethodnom meču su nadoknadili "-29", sada nešto manju razliku, ali je i to veoma impresivno.

Poslednji put su bili šampioni 1973. godine, sada su to ponovili. I to tako što su ostvarili čak tri pobjede na gostovanju u Teksasu. Zaista impresivno.

Predvodio ih je nezauastavljivi Džejlen Branson sa 45 poena (10/20 za dva, 4/7 za tri, 13/15 sa penala), uz Mikala Bridžisa (14, 4as). Na drugoj strani najbolji su bili Dilan Harper (25, 5sk, 4as) i Viktor Vembanjama (19, 14sk, 5blk), dok je opet ekipu izdao Dieron Foks sa samo 7 poena (2/12 za dva, 1/8 za tri).