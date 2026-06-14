Džejlen Branson proglašen je za najboljeg igrača finalne serije posle titule koju su osvojili Niksi

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Njujork je dočekao šampionsku titulu u NBA ligi posle 53 godine. U petom meču finalne serije je pobijedio San Antonio (94:90) i tako napravio treći brejk u Teksasu. I ne samo to - Džejlen Branson je MVP finala.

Potpuno zasluženo. Fantastične partije plejmejkera Niksa. U petoj utakmici je bio nezaustavljiv, niko mu nije mogao ništa, pošto je ubacio čak 45 poena (10/20 za dva, 4/7 za tri, 13/15 sa penala). Nije bilo previše drame, čim je Adam Silver uzeo mikrofon u ruke da saopšti dobitnika nagrade, svi su znali u čijim rukama će završiti.

JALEN BRUNSON: 2026 NBA FINALS MVP



32.6 PPG IN THE FINALS TO LEAD NEW YORK TO THEIR FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS.https://t.co/VkHD3cGNUgpic.twitter.com/CUN4MrvdXK — NBA (@NBA)June 14, 2026

Bransona je draftovao Dalas kao 33. pika 2018. godine. Luka Dončić je upozoravao Mavse, tražio da mu daju novi ugovor, video je još tada šta američki plej može. Međutim, Dalas ga nije poslušao, dao je Džejlenu sramnih 55 miliona dolara za četvorogodišnji ugovor i on je otišao. Sada vide koliko su pogrešili, pošto su ostali bez obojice, a možda su Dončić i Branson mogli da im donesu titulu...

A, gledajući samo finalnu seriju, ovako su izgledale partije Bransona: