Navijač San Antonija pao iz vozila i doživio kobne povrede glave

Tokom proslave osvajanja titule šampiona NBA Zapadne konferencije u San Antoniju, jedan navijač tog tima pao je sa vozila i doživio teške povrede glave. U kritičnom je stanju, a doktori su konstatovali moždanu smrt.

Nepovratni prestanak svih moždanih aktivnosti nastupio je usljed siline udarca koji je pretrpio u prisustvu svojih rođaka. Hitno je prevezen u bolnicu, ali doktori, nažalost, nijesu mogli mnogo da učine. Izvor iz policije prenio je za "San Antonio Ekspres Njuz" da neće preživjeti.

"Policija San Antonija izražava saučešće porodici, prijateljima i najbližima koje je pogodila ova tragedija. Incident je mogao biti spriječen", navedeno je u saopštenju nadležnih.

"Ovaj slučaj trebalo bi da bude važan podsjetnik da je bezbjednost u javnosti odgovornost koju svi dijelimo. Pozivamo sve koji slave da poštuju pravila u saobraćaju, da ostanu unutar vozila i prate instrukcije saobraćajaca, koji su tu kako bi svi ostali bezbjedni", saopšteno je.

San Antonio je ostvario istorijski uspjeh eliminisavši Oklahomu, aktuelnog NBA šampiona, a ogroman broj navijača slavio je taj uspjeh dok iščekuje veliko finale protiv Njujork Niksa.