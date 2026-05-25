Priličan skandal u Grčkoj izazvala je tuča Vangelisa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa.

Nije baš najbolje organizovan Fajnal-for Evrolige u Atini. Vidjeli smo da su se iz Fenerbahčea bunili zbog tretmana svojih navijača, a u finalu smo vidjeli tuču. I to ne samo na terenu, već i na tribinama između Vangelisa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa.

Vangelis Marinakis je poznati grčki milioner koji je bogatstvo stekao brodskom trgovinom, a potom ušao u sport i postao vlasnik Olimpijakosa, Notingem Foresta i Rio Avea. Grigoris Dimitriadis je nekadašnji generalni sekretar premijera države, a sukob njih dvojice privukao je veliku pažnju.

Šta se zapravo desilo?

Marinakis tvrdi da ga je nekadašnji najbliži saradnik premijera Kirjakosa Micotakisa pljunuo tokom finala između Olimpijakosa i Real Madrida.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako Dimitriadis i Marinakis prvo viču jedan na drugog, a potom jedna osoba baca Dimitriadisu u lice šal Olimpijakosa.

Između dvojice sukobljenih nalazila se ograda i nekoliko pripadnika njihovog obezbjeđenja.

Na kraju je Marinakis napustio dvoranu OAKA sa pocijepanom majicom. Pogledajte kako je izgledao sukob: